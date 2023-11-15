Wilson hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?

Wilson hastalığı; genellikle vücut içerisinde bakırın birikmesiyle nadir görülen, kalıtsal bir rahatsızlıktır. Rahatsızlık her 60 bin kişinin içinden 1 kişide görülmektedir. 1912 senesinde Dr. Samuel Wilson, Wilson hastalığını tanımlayan ilk kişidir. Wilson rahatsızlığının ana sebebi olan bakır, pek çok gıdanın içerisinde yer almaktadır. İnsan vücudunun az da olsa bakıra gereksinim duyduğunu belirtmek önemlidir. İnsan vücudunda fazla olan bakır, kendi kendini atar. Fakat Wilson hastalığına sahip kişiler, fazla bakırı, vücudundan atamaz. Bu durumda beyin, karaciğer, böbrek, kornealarda birikir. Karaciğer hücrelerinde fazlaca biriken bakır, karaciğerin hasar almasına yol açar. Bakırın birikmesi, beyinde hücrelerin zarar görmesine sebep olacaktır. WİLSON HASTALIĞI BELİRTİLERİ Wilson hastalığının kalıtsal hastalık olmasının dışında, insan vücuduna zarar vermesi, uzun seneler sonra gerçekleşebilmektedir. Hastalık kendini genel olarak 6- 20 yaş arasında göstermektedir. Wilson hastalığının, genellikler bulgularıysa aşağıdaki gibi olacaktır;