Wilson hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?

Beyin Sorunları: Vücutta yer alan fazla bakır; beyin içerisinde birikince farklı belirtiler gözlemlenebilmektedir. Bunlar; yutkunmada zorluk, hareketlerde yavaşlama, konuşmada güçlük, baş ağrısı gibi türlü fiziksel problemler olarak sıralanabilir. Bunun dışında, psikolojik şekilde konsantrasyon ve depresyon bozukluklar ile karşılaşılabilir. Tedavi edilmediği zaman, bireyin kaslarında zayıflama gibi problemler ortaya çıkmaktadır.



Karaciğer Sorunları: Wilson rahatsızlığının bulguları ilk önce karaciğerde ortaya çıkar. Bakırın karaciğerde birikiyor olması sonucunda; kusma, karında ağrı, sarılık gibi durumlar görülebilir. Rahatsızlık tedavi edilmediği takdirde siroza yol açıp, karaciğer yetmezliğine neden olur.



Diğer Sorunlar: Vücuttan fazla bakırın atılamaması sonucunda gözde korneada da birikme olabilmektedir. Bu durum; kornea içerisinde kahverengi tonlarında pigmentleşmeye sebebiyet vermektedir. Wilson rahatsızılığının görülen başka bulguları; kalp sorunları, anemi, pankreas iltihabı, böbreklerde hasar, gebe kadınlarda erken doğum veya düşük yapma gibi belirtiler sıralanabilir.



