Kızılcık suyunun neye iyi gelir? Faydaları nelerdir?

KIZILCIĞIN ÖZELLİKLERİ



Kızılcık, %90 oranında su içerir. Küçük bir kase içindeki kızılcık, 25 kaloridir. Vitaminler, mineraller ve diğer besin değerleri açısından zengin olan kızılcık, hazır bulunan kolaların aksine çok faydalı ve besleyici bir içecektir. Ama tek başına kızılcık suyu içmek kilo vermenizi sağlamaz. Bunun yanında uygun bir diyet programı uygulamalı ve düzenli olarak egzersiz yapmayı da ihmal etmemelisiniz.



Hamileyken tüketildiğini hem sizin hem de bebeğinizin sağlığını korumaya yardımcı olur. Kızılcık suyu, ağzın temizlenmesine, ağızda bakteri oluşumunun ve tatar oluşumunun engellenmesine yardımcı olur. Kızılcıklar, içinde bulunan antioksidan ve polifenollerin sayesinde girip ve soğuk algınlığının önlenmesine yardımcı olur.



KIZILCIK SUYUNUN OBEZİTE İLE SAVAŞTAKİ ROLÜ



Kızılcık suyu kilo vermeye yardımcı olur ve metabolizmayı hızlandırır. Bu da obezitenin oluşumunu önler. Kilo vermek isteyen kişiler kızılcık suyu tüketerek yap yakımını önemli ölçüde hızlandırabilir. Ama sadece kızılcık suyu içmek kilo vermenizi sağlamaz. Kilo verebilmek için aynı zamanda düzenli egzersiz ve diyet yapmanız gerekir. Diğer meyve sularından daha az tatlı olan kızılcık suyu, kilo vermek isteyen insanların en çok tüketmesi gereken içecekler arasında yer alıyor.