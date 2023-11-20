Kızılcık suyunun neye iyi gelir? Faydaları nelerdir?

KIZILCIK SUYU NEYE YARAR?
Besin değeri oldukça yüksek olan kızılcık suyu, kalp sağlığını korumadan kilo vermeye kadar pek çok faydası vardır. Kızılcık duyunun başlıca faydaları;
Kızılcık suyunun içinde bulunan Polifenoller ve flavonoidler kalp sağlığını korumaya yardımcı olur. Konveksiyonel hastalıkların oluşumunu önler. Düzenli olarak tüketildiği zaman kalp arterlerindeki plak birikmesini önler. Bu sayede kalp krizi ve felç riski önemli ölçüde azalır.
Kızılcık suyunun en önemli özellikleri arasında idrar yoku enfeksiyonu sırasında oluşan rahatsızlık hissi ve ağrıyı önemli ölçüde hafifletir. Kızılcık, mesane duvarına bakterilerin yapışmasını engeller. Bu özelliği sayesinde de idrar yolu enfeksiyonunun tedavisinde etkilidir.
Kızılcık idrarı daha asidik bir hale getirdiği için bu da bakterilerin bu alanda barınamayacak duruma gelmesini sağlar.
Kızılcık, aynı zamanda anti kanser özelliği taşır. Kızılcığın içinde bulunan fitokimyasalların kansere karşı savaşmada etkili olduğu biliniyor. Kızılcık, aynı zamanda meme, prostat, kolon ve karaciğer kanserini yavaşlatmada önemli bir etkisi vardır.
Diyet lifi, kilo vermeyi kolaylaştırır ve metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olur. Düzenli olarak tüketildiği zaman gastriti önler.
Sindirimi kolaylaştırır.
Kızılcık suyu, antioksidanların ve zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Bağırsak hareketlerini düzenler.