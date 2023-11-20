Saçkıran (alopesi areata) nedir, neden olur? Saçkıran hastalığının belirtileri...

SAÇKIRAN NEDEN OLUR?

Bu otoimmün hastalıklar genel olarak vücudun kendi hücre ve dokularını yabancı olarak tanıması ile ortaya çıkmaktadır. Genel olarak bağışıklık sistemi kişilerin kendi hücrelerine saldırarak bu hastalığı ortaya çıkarır. Saç dökülmesine yol açan bağışıklık hücreleri saç köklerine saldırırlar. Saçkıran hastalığı çoğunlukla genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Saçkıran olan bir anne babanın çocuklarında da bu hastalığın görülme olasılığı çok yüksektir.

SAÇKIRANA İYİ GELEN ŞEYLER NELERDİR?

Saçkıran hastalığının önlenmesi için saç bakımına çok dikkat edilmesi gerekir. Hem kadınlar hem de erkekler saçlarının dökülmemesi ve saçlarının gür görünmesi için doğru bakım metotlarını kullanmalılar. Günümüzde saç kıranın ve saç dökülmesinin beli başlı nedenleri bulunmaktadır. Özellikle genetik faktörler, stres, psikolojik problemler, yaşlanma ve beslenme eksiklikleri nedeni ile saçkıran ortaya çıkmaktadır.

Saç terapinde kullanılan kimyasallar ile kronik hastalıklar da saç dökülmesinin nedenleri arasında yer alır. Saçkıranı ortadan kaldırmak için doğal yöntemler kullanılabilir. Özellikle sarımsak, soğan ve limon kürü saçkıran hastalığının tedavisinde kullanılır. Bu üç malzeme karıştırılıp kafa derisini uygulanır. Yaklaşık 20 dakika bekletilen kür iyice ılık su ile durulanır.

SAÇKIRANI GEÇİREN DOĞAL YÖNTEMLER

Günümüzde saçkıran hastalığını geçiren pek çok farklı doğal yöntem uygulaması yapılabilir. Özellikle Hindistan cevizi ve havuç meyve suyu şeklinde hazırlanır. Bu karışım masaj yapılarak saç bölgesine uygulanır. Saçlarda uzama başlayana kadar bu işlem haftada bir defa uygulanır. Ayrıca pirinç ve elma sirkesi ile de karışım hazırlanabilir. Pirinç ve elma sirkesi ile saç derisine masaj yapılır. Sonrasında ise yaklaşık 5 dakika ılık su ile saç derisi durulanır. Bu işlem de haftada bir defa tekrarlanır.