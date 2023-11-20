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Haberler Sağlık Saçkıran (alopesi areata) nedir, neden olur? Saçkıran hastalığının belirtileri...

Saçkıran (alopesi areata) nedir, neden olur? Saçkıran hastalığının belirtileri...

Özellikle erkeklerde görülen, alopesi areata diğer bir adıyla saçkıran hastalığı günümüz hastalıklarından biri haline geldi. Peki saçkıranın nedenleri nelerdir? Saçkıran hastalığına ne iyi gelir? Tedavisi nedir? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Alopesi Areata hastalığı kimi kişilerde birkaç bölgede meydana gelirken bazılarında ise ağır seyrederek tüm saçı etkiler. Kafa derisindeki saçlar bu hastalık karşısında tamamen dökülebilir. Hastalığın daha ileri seviyelerinde ise tüm vücut kıllarının kaybı söz konusu olabilir. Saçkıran hastalığı otoimmün bir durumdur. Bu rahatsızlığa karşı bağışıklı sistemi sağlıklı vücut hücrelerini yabancı istilacı olarak tanımlar ve bunlara karşı antikor üretir. İnsan vücudunda kıl folikülleri saçın büyümesini sağlayan bir yapı iken bu hastalık sonrası saç büyümesini durdurarak saç kaybı ile sonuçlanır. Genellikle tiroid bezi hastalığı, şeker hastalığı ve romatoid artrit hastalığı olanlarda Alopesi Areata daha sık tespit edilir. Peki Alopesi Areata hastalığı tedavisi var mı, nedir? İşte, detaylar…

Saçkıran alopesi areata nedir, neden olur? Saçkıran hastalığının belirtileri...

ALOPESİ AREATA HASTALIĞI NEDİR?

Saçkıran (alopesi areata), kıl folikülü, tırnakların etkilendiği bölgesel saç kaybı ile karakterize bir otoimmün rahatsızlıktır. Başlangıçta küçük yama şeklinde olan bu dökülmeler fark edilmeyecek kadar önemsiz boyutta olabilir.

ALOPESİ AREATA HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Halk arasında yaygın olarak saçkıran adıyla bilinen rahatsızlığın tıp dilindeki adı Alopesi Areata'dır. Alopesi sözcüğü saç dökülmesi anlamına gelir. Kişide yuvarlak veya oval şekilli, saçlı deri, kaş, kirpik, sakal, bıyık veya vücut kıllarında yama biçimli kayıp olması saçkıran işaretidir

Saçkıran, yaş ve cinsiyet farkı gözetmez. Saçkıranın yol açtığı kozmetik sorun, kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiler ve yarattığı kötü görünüm nedeniyle akabinde ruh sağlığı ile ilgili sorunları da getirebilir. Saçkıran genellikle tek plak olarak, saçlı deriden başlar.

ALOPESİ AREATA HASTALIĞI TEDAVİSİ VAR MI?

Saçkıran (Alopesi Areata) hastalığı tedavisi hastadan hastaya değişiklik göstermektedir. Saçkıran tedavisinin ardından genellikle bir yıl içinde kıllar geri gelir. Saçkıran vakalarında görülen tırnak tutulumu ise iyileşmenin zor olacağının belirtisidir. Ayrıca hastalığın yaygın olması ve uzun sürmesi de sıkıntılıdır. Saçkıran tedavisi, kılların daha hızlı gelmesine yardımcı olabilir. Tedavide yama biçimindeki saç dökülen alanda yerel iğne, kortizonlu krem veya losyon, yaygın durumlarda ise ağızdan steroidli tabletler, krem kullanılması önerilebilir.

Saçkıran alopesi areata nedir, neden olur? Saçkıran hastalığının belirtileri...

SAÇKIRAN NEDEN OLUR?

Bu otoimmün hastalıklar genel olarak vücudun kendi hücre ve dokularını yabancı olarak tanıması ile ortaya çıkmaktadır. Genel olarak bağışıklık sistemi kişilerin kendi hücrelerine saldırarak bu hastalığı ortaya çıkarır. Saç dökülmesine yol açan bağışıklık hücreleri saç köklerine saldırırlar. Saçkıran hastalığı çoğunlukla genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Saçkıran olan bir anne babanın çocuklarında da bu hastalığın görülme olasılığı çok yüksektir.

SAÇKIRANA İYİ GELEN ŞEYLER NELERDİR?

Saçkıran hastalığının önlenmesi için saç bakımına çok dikkat edilmesi gerekir. Hem kadınlar hem de erkekler saçlarının dökülmemesi ve saçlarının gür görünmesi için doğru bakım metotlarını kullanmalılar. Günümüzde saç kıranın ve saç dökülmesinin beli başlı nedenleri bulunmaktadır. Özellikle genetik faktörler, stres, psikolojik problemler, yaşlanma ve beslenme eksiklikleri nedeni ile saçkıran ortaya çıkmaktadır.

Saç terapinde kullanılan kimyasallar ile kronik hastalıklar da saç dökülmesinin nedenleri arasında yer alır. Saçkıranı ortadan kaldırmak için doğal yöntemler kullanılabilir. Özellikle sarımsak, soğan ve limon kürü saçkıran hastalığının tedavisinde kullanılır. Bu üç malzeme karıştırılıp kafa derisini uygulanır. Yaklaşık 20 dakika bekletilen kür iyice ılık su ile durulanır.

SAÇKIRANI GEÇİREN DOĞAL YÖNTEMLER

Günümüzde saçkıran hastalığını geçiren pek çok farklı doğal yöntem uygulaması yapılabilir. Özellikle Hindistan cevizi ve havuç meyve suyu şeklinde hazırlanır. Bu karışım masaj yapılarak saç bölgesine uygulanır. Saçlarda uzama başlayana kadar bu işlem haftada bir defa uygulanır. Ayrıca pirinç ve elma sirkesi ile de karışım hazırlanabilir. Pirinç ve elma sirkesi ile saç derisine masaj yapılır. Sonrasında ise yaklaşık 5 dakika ılık su ile saç derisi durulanır. Bu işlem de haftada bir defa tekrarlanır.

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