Saçkıran (alopesi areata) nedir, neden olur? Saçkıran hastalığının belirtileri...

Alopesi Areata hastalığı kimi kişilerde birkaç bölgede meydana gelirken bazılarında ise ağır seyrederek tüm saçı etkiler. Kafa derisindeki saçlar bu hastalık karşısında tamamen dökülebilir. Hastalığın daha ileri seviyelerinde ise tüm vücut kıllarının kaybı söz konusu olabilir. Saçkıran hastalığı otoimmün bir durumdur. Bu rahatsızlığa karşı bağışıklı sistemi sağlıklı vücut hücrelerini yabancı istilacı olarak tanımlar ve bunlara karşı antikor üretir. İnsan vücudunda kıl folikülleri saçın büyümesini sağlayan bir yapı iken bu hastalık sonrası saç büyümesini durdurarak saç kaybı ile sonuçlanır. Genellikle tiroid bezi hastalığı, şeker hastalığı ve romatoid artrit hastalığı olanlarda Alopesi Areata daha sık tespit edilir. Peki Alopesi Areata hastalığı tedavisi var mı, nedir? İşte, detaylar…