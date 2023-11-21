Kilo vermek mi istiyorsunuz? İşte iştah kesen yiyecekler...

Fizyolojik ihtiyaçtan kaynaklanmayan yani "sahte açlığı" etkileyen 16 duygu var. Uykusuzluk, susuzluk, aşırı stres gibi durumlar sahte açlığı tetikleyebiliyor. FİZİKSEL AÇLIK FARKLI SİNYALLER VERİYOR Kişinin gerçek bir açlık çekip çekmediğini belirleyen en önemli şeylerden biri de iştah. Çünkü uzmanlara göre, gerçek açlık, ne zaman yemek gerektiğini bazı fiziksel belirtilerle haber veriyor. Baş ağrısı, halsizlik, düşen kan şekeri sebebiyle titreme gibi. Bu durum fiziksel yeme ihtiyacıdır. Açlığı giderecek kadar yemek yenmesine rağmen daha fazla yeme isteği, yani iradeyi kontrolsüzleştiren bu durum çok sayıda nedenden kaynaklanabilir.