Kilo vermek mi istiyorsunuz? İşte iştah kesen yiyecekler...

STRES DİLDEKİ TAT RESEPTÖRLERİNİ AKTİFLEŞTİRİYOR



Bu sebeplerin başında genetik faktörler var. Bir başka etken stres çünkü stresli zamanlarda dildeki tat alma reseptörleri daha aktif çalışıyor ve kişi damak zevkine daha çok önem veriyor. Görüntü, ses ve koku faktörleri de kişinin tat algısını ve dolayısıyla iştahı etkiliyor. Bulunduğunuz evin rengi, restorandaki ışık, markette çalan müzik bile besin seçimini yönlendirebiliyor.



İŞTAH AÇLIĞI, AÇLIK DA İŞTAHI TETİKLİYOR



Vücuttaki hormonların, vitaminlerin, minerallerin de iştah kontrolüne katkısı büyük. Yanı sıra açlık, iştah kabarmasına, iştah da açlığa sebep olabiliyor. Ayrıca duygusal iniş çıkışları daha yoğun olduğu için, duygusal açlık açısından kadınlar erkeklere oranla daha fazla risk altında.

Hem aç kalmamalı hem de iştah kontrolü sağlamalısınız. Bunu sağlamak için yapmanız gereken ise planlı beslenip, iştah kontrolüne yardımcı besinleri doğru şekilde ve zamanda tüketmek.



