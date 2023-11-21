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Haberler Sağlık Tarhun otunun faydaları nelerdir? Tarhun otu ne işe yarar?

Tarhun otunun faydaları nelerdir? Tarhun otu ne işe yarar?

Papatyagiller familyasının bir üyesi olan, ejder otu olarak da bilinen tarhun otu içeriğinde A, E, B6 vitaminlerinin yanı sıra demir, magnezyum,fosfor, manganez ve kalsiyum gibi minerallere de sahiptir. İnsan sağlığına faydalı olduğu bilinen ejder otu ne işe yarar? Nasıl kullanılır?

HABER MERKEZİ

Tarhun; lezzetli aroması ve keskin kokusuyla beraber Fransız mutfağında çok sık kullanılan bir baharattır. Ülkemiz çapında yeşil altın, ejder otu ve dargun olarak da isimlendirilmektedir. Mineral ve vitamin bakımından çok zengin olan tarhunun, insan sağlığı açısından birçok faydası bulunmaktadır.

TARHUN NEDİR?

Tarhun, papatyagiller familyasına ait olan bir bitkidir. Bununla beraber Fransız ve Rus tarhunu oldukça popüler tarhun türleridir. Fransız mutfağında vazgeçilmeyen bir baharat olan tarhun içerisinde; omega 3 ve 6, riboflavin, protein, A ve C vitamini, potasyum, demir, niasin, manganez, magnezyum, potasyum gibi birden fazla mineral bulunmaktadır.

Tarhun otunun faydaları nelerdir? Tarhun otu ne işe yarar?

TARHUN NEREDE YETİŞİR?

Kuzey yarım kürede yaygın olarak yetişir. Boyu 120–150 cm.'dir. Yaprakları 2–8 cm. uzunluğunda, 2–10 mm genişliğindedir. Kökeni Sibirya'dır, buradan tüm Avrasya'ya yayılmıştır.

Türkiye'de Bayburt'un yedigözeler köyünde aroma bakımından zengin olarak yetişir. Yörede "dargun" olarak isimlenmiştir. Ayrıca ekonomik getirisinden dolayı "yeşil altın" olarak da anılmaktadır.

TARHUN NASIL KULLANILIR?

Baharat olarak Fransız yemeklerinde çok sık kullanılır. Anadolu'da da kesme çorbası, salata gibi yemeklere konur. Makarnalarda dolmalarda, Bayburt'un yöresel yemeği galacoşda ve böreklerde, Ayrıca Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Rusya'da Tarhun isimli gazlı içeceğe tat vermesi için kullanılır.

Tarhun otunun faydaları nelerdir? Tarhun otu ne işe yarar?

TARHUN OTU FAYDALARI NELERDİR?

Hazımsızlığa iyi gelir.

Sindirimi kolaylaştırdığı için de midede oluşan ağrıların önüne geçmede etkili olur.

Sinir sisteminin sağlıklı işlemesine destek olduğu için stres, uykusuzluk gibi sorunların çözümünde yardımcı olur.

İştah açıcı bir etki gösterdiğinden kilo alamayanlara yardımcı olur.

İdrar söktürücü özelliği vardır.

Gaz söktürücü özelliği sayesinde gaz sorunu yaşayanlara destek olur.

Antiseptik bir özelliği bulunduğu için bağışıklığı güçlendirir.

Hoş ve keskin kokusu sayesinde ağız kokusunu önlemeye yardımcı olur.

Antiseptik özelliği sayesinde düzenli bir şekilde çay olarak içildiğinde diş ya da diş etlerinde oluşabilecek iltihapların önüne geçer.

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