Tarhun otunun faydaları nelerdir? Tarhun otu ne işe yarar?

Tarhun; lezzetli aroması ve keskin kokusuyla beraber Fransız mutfağında çok sık kullanılan bir baharattır. Ülkemiz çapında yeşil altın, ejder otu ve dargun olarak da isimlendirilmektedir. Mineral ve vitamin bakımından çok zengin olan tarhunun, insan sağlığı açısından birçok faydası bulunmaktadır.

TARHUN NEDİR?

Tarhun, papatyagiller familyasına ait olan bir bitkidir. Bununla beraber Fransız ve Rus tarhunu oldukça popüler tarhun türleridir. Fransız mutfağında vazgeçilmeyen bir baharat olan tarhun içerisinde; omega 3 ve 6, riboflavin, protein, A ve C vitamini, potasyum, demir, niasin, manganez, magnezyum, potasyum gibi birden fazla mineral bulunmaktadır.