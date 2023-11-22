Artrit nedir, neden olur? Artrit belirtileri nelerdir?

Artrit (eklem iltihabı); eklem üzerinde ağrı, ısı artışı, şişlik, kızarıklık, fonksiyon kaybı gibi iltihap bulgularından birkaçının bulunmasıdır. Artritin yeni geliştiği akut dönemde ısı artışı ve kızarıklık ön plandayken kronik durumlarda şişlik, ağrı, fonksiyon kaybı öne çıkar.

Belli başlı bazı sebeplerden dolayı eklemlerin iltihaplanması nedeniyle artrit ortaya çıkar. Aynı zamanda düşme ya da kaza gibi birtakım sebeplerden dolayı yaşanan darbeler neticesinde artrit oluşabiliyor.

Genel olarak ise vücudun kendi tarafından üretilmiş olan ve eklemlerde ortaya çıkan bir iltihabik problemdir. Erken dönemde yapılacak olan tedavi yöntemleri sayesinde, bu sorundan önemli oranda kurtulmak mümkün.

ARTRİT ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Eklem iltihabı farklı tiplerde ortaya çıkabilir:

Romatoid Artrit: Bağışıklık sisteminin; dış etkenlere karşı oluşturduğu antikorların, yanlışlıkla eklemlere giderek eklem harabiyeti oluşturmasıyla başlar. En sık olarak el ve ayaktaki küçük eklemleri, ayak bileğini simetrik olarak tutar. Sabah tutukluğu 1 saatten uzun sürer.

Ankilozan Spondilit: Hastalığın gelişiminde otoimmün bir mekanizma rol oynar. Sakroiliak yani kalça eklemi ve omurgalar sıklıkla tutulum yaptığı yerlerdendir. Bunun yanında inflamatuar bel ağrısı bu hastalarda sıklıkla eşlik eden bir durumdur.

Gençlerde, belin alt kısmında başlayan ve en az 3 aydır devam eden, egzersizle rahatlayan tipte bir ağrıdır. Sabah tutukluğu da vardır. Ankilozan spondilitli hastaların çoğunda bu tipte bel ağrısı ilk belirti olarak ortaya çıkabilir.