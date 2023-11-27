Haşimato nedir? Haşimato belirtileri nelerdir?

Haşimato rahatsızlığı insanların bağışıklık sistemindeki kodlama hatası sebebi ile ortaya çıkan bir hastalık türüdür. Özellikle son yıllarda bu hastalıkta artış yaşandığı görülmektedir.

HAŞİMATO HASTALIĞI NEDİR?

Bu rahatsızlık otoimmün yolu ile vücuda saldırarak, tiroit bezlerinin çalışmasına engel olan bir hastalık türüdür. Bağışıklık sistemi sağlıklı olduğunda vücuda giren zararlı mikroorganizmalar ile savaşırlar.

Kişi Haşimato hastası olduğu zaman bağışıklık sistemi üretmiş olduğu antikorları tiroit bezine yollar ve bu bez çalışmayı durdurur. Bu hastalık hipotiroidin başlıca sebebidir ve teşhisi çok geç olmaktadır.

HAŞİMATO TİROİDİ TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?

Haşimato hastalığının tanısında hastadan kan testi alınır. Bunun sonucunda TSH, T3 ve T4 hormon değerlerine bakılmaktadır. Eğer kişide TSH değeri olması değerin üstündeyse bu hipotiroidin sebebidir. Hipotiroidin iki ana sebebi bulunur. Bunlardan biri haşimato diğeri ise iyodun vücutta eksik olmasından kaynaklanır.

Hastalığın sebebinin haşimato olması durumunda TSH hormonunun düşmesi için doktorunuz ilaç tedavisi uygular. Haşimato hastalığının tedavisi oldukça basittir. Ancak tedavi edilmezse bu hastalığın zararları oldukça fazla olmaktadır.

Haşimato hastalığı tedavi edilmediği durumlarda hastalık ilerleyecektir. Bu durumda da kişilerde düşük, kısırlık, sakat bebeklerin dünyaya gelmesi, guatr, yüksek kolesterol, miksödem ve çeşitli ruhsal problemler ortaya çıkar. Eğer kişilerde haşimato rahatsızlığı belirtileri varsa mutlaka bir doktora görünmesi ve tedaviye başlaması gerekmektedir.