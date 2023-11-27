Hodan otu neye iyi gelir? Hodan otunun faydaları nelerdir?

Kaldırık otu, genel olarak hodan veya ıspıt otu olarak bilinir. Farklı yörelerde; neşe, sığır dili, hejavo, gelezan, çoban çedenesi, ballık, öküz dili, turşu, mavi çiçek, gelezan, goriz, zılbıt, mancar, tokluk başı, zulbut, tamara, galdirik, borago otu olarak adlandırılıyor. Nisan-Ekim ayları arasında pazarlarda taze olarak satılıyor. Aktarlarda kurutulmuşu ve yağı satılıyor. Eczanelerde de hodan kapsülü olarak satılıyor KALDIRIK (HODAN) OTU NEDİR? Kaldırık otu, hodangiller familyasından bir bitkidir. Boyu 60 santimetreye kadar çıkan morumsu gövdeli, yeşil yapraklıdır. Bulunduğu bölgeye göre mavi, beyaz ya da pembe çiçekler açıyor. Türkiye'de en fazla Trabzon ve Düzce bölgelerinde yabani olarak yetişiyor. Genel olarak Türkiye'nin birçok bölgesinde görülen bir bitkidir.