Hodan otu neye iyi gelir? Hodan otunun faydaları nelerdir?

KALDIRIK OTU NERELERDE KULLANILIR?



Kaldırık otunun yetiştiği bölgelerde yöre halkı bu bitkiyi genellikle yemek yapmakta kullanıyor. Kavurma, omlet, börek, salata olarak tüketiyorlar. Bitki yabani olarak yetiştiği için, bitkiyi tanıyanlar ve müsait olanlar araziye çıkıp topluyorlar. Toplamaya müsait olmayanlar da pazardan satın alıyorlar.



Kaldırık otu, yemek olarak taze tüketildiği gibi, aktarlarda kurutulmuşu ve tohumundan çıkarılan yağı satılıyor. İsteyen aktarlardan kurutulmuşunu ve yağını satın alabilir. Kurutulmuşunu salatalara, omlete veya yoğurda ekleyerek tüketebilirsiniz. Kurutulmuş kaldırık otunu çay olarak da tüketebilirsiniz. Bir bardak kaynar suya bir yemek kaşığı hodan otunu ekleyip, en fazla 5 dakika bekleyin. Sonra süzüp, afiyetle içebilirsiniz.



Kaldırık otu yağını krem gibi kullanıyorsunuz. Sivilce, selülit, çatlak gibi cilt problemleriniz bulunuyorsa, bu bölgelere sürüyorsunuz.



Kaldırık otu, eczanelerde hodan kapsülü olarak da satılıyor. Uyku bozukluğu, stres, iltihap, boğaz ağrısı, çocuklar için kemik gelişimi gibi durumlarda bu kapsülden kullanabilirsiniz.

