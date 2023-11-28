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Haberler Sağlık Sinir otu hangi hastalığa iyi gelir? Faydaları neler?

Sinir otu hangi hastalığa iyi gelir? Faydaları neler?

Yara otu olarak da bilinen sinir otu özellikle Elazığ, Bingöl, Sakarya, Kars ve Kahramanmaraş illerinde yetişmekte. Peki içeriğinde bolca A ve K vitaminleri bulunan sinir otunun faydaları nelerdir? Sinir otu neye iyi gelir?

HABER MERKEZİ

Potasyum, kalsiyum ve fosfor bakımından zengin olduğu bilinen sinir otunun faydaları nelerdir? Sinir otu ne işe yarar? Sinir otu hangi hastalığa iyi gelir? İşte sinir otuna ilişkin bilinmeyenler...

SİNİR OTU NEDİR, NE İŞE YARAR?

Sinir otu, günümüzde insanların sıkça ihtiyaç duydukları şifalı bir bitkidir. Şifalı olduğu bilinen bu bitki antibakteriyel özelliğe sahiptir. Sadece sağlık alanında değil kozmetik alanı içinde değerli olduğunu söyleyebiliriz. Geçmiş yıllarda insanların başvurduğu en doğal tedavi yöntemleri içerisinde sinir otu önemli bir konumda yer alır.

Sinir otunun en önemli yararı cilde olmaktadır. Özellikle yaralar ve çıban çıbanlar sinir otu sayesinde kolayca iyileşir. Tabi bu şifalı bitkinin tek yararı bu değildir. Mide dostu olan sinir otu aynı zamanda şeker hastaları için bir şifa kaynağı olarak görülür. Ayrıca solunum yolu problemleri bulunan kişilerde bu ottan fayda görebilirler.

Sinir otu hangi hastalığa iyi gelir? Faydaları neler?

SİNİR OTU FAYDALARI NELERDİR, NELERE İYİ GELİR?

Sinir otu günümüzün en dikkat çekici şifalı bitkiler kategorisinde yer alır. Kullanım geçmişi çok eski olduğu için insanlar bunun faydalı olduğuna inanırlar. Zaten sinir otu kullanan kişilerin sayısı bir hayli çoktur. Özellikle çok sayıda yararı olması kullanımını yaygın bir hale getirmeyi başarmıştır. Sinir otu şu faydaları ile bilinir;

- Yaraları ve çıbanlar iyileştirir.

- Siğilleri iyileştirdiği bilinir. Ayrıca bu özelliğinden dolayı siğil otu olarak da adlandırılır.

- Solunum yolu hastalıklarını azaltır.

- Öksürüğü keser.

- Nasır tedavisinde kullanılır.

- Nefes darlığı ve bronşite iyi gelir.

- Şeker hastalarına derman olur.

- Rahim kanseri tedavisine yardımcı olur.

- İdrar söktürücüdür.

- Damar tıkanıklığını önler.

Sinir otu birçok açıdan yararlı ve inanılmaz özellikleri olan bir doğa mucizesidir.

Sinir otu hangi hastalığa iyi gelir? Faydaları neler?

SİNİR OTU NASIL KULLANILIR?

Sinir otu genelde çay olarak demlenerek tüketilir. 2-3 yaprak sinir otu 1 fincan kaynar suya atılır ve ağzı kapatılır. Bu şekilde demlenerek içilir. Ayrıca cilt için sinir otunu sorunlu bölgelere sürebilirsiniz. Aktarlarda farklı formda sinir otu bulmak mümkündür.

SİNİR OTUNUN ZARARLARI VAR MI?

Sinir otu yeterli miktarda kullanıldığı zaman zararlı olmaz. Ancak kullanımda aşırıya kaçmamak gerekir. Ayrıca cilt için kullanacak olanların alerjen hassasiyetleri olmaması gerekir. Bu durumda olanlar bir uzmana danışarak hareket edebilirler. Bunun yanında sinir otu kullanan kişiler anormal durumla karşılaşırlarsa eğer kullanmayı durdurabilirler.

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