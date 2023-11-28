Sinir otu hangi hastalığa iyi gelir? Faydaları neler?

Potasyum, kalsiyum ve fosfor bakımından zengin olduğu bilinen sinir otunun faydaları nelerdir? Sinir otu ne işe yarar? Sinir otu hangi hastalığa iyi gelir? İşte sinir otuna ilişkin bilinmeyenler...

SİNİR OTU NEDİR, NE İŞE YARAR?

Sinir otu, günümüzde insanların sıkça ihtiyaç duydukları şifalı bir bitkidir. Şifalı olduğu bilinen bu bitki antibakteriyel özelliğe sahiptir. Sadece sağlık alanında değil kozmetik alanı içinde değerli olduğunu söyleyebiliriz. Geçmiş yıllarda insanların başvurduğu en doğal tedavi yöntemleri içerisinde sinir otu önemli bir konumda yer alır.

Sinir otunun en önemli yararı cilde olmaktadır. Özellikle yaralar ve çıban çıbanlar sinir otu sayesinde kolayca iyileşir. Tabi bu şifalı bitkinin tek yararı bu değildir. Mide dostu olan sinir otu aynı zamanda şeker hastaları için bir şifa kaynağı olarak görülür. Ayrıca solunum yolu problemleri bulunan kişilerde bu ottan fayda görebilirler.