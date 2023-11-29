Ağız kokusu hastalık habercisi olabilir

Diş Hekimi Ezgi Söker sabah uyanıldığındaki ağız kokusunun normal bir durum olduğunu belirterek günün ilerleyen saatlerinde geçmeyen koku varsa öncelikle bir diş hekimi muayenesinden geçilmesi gerektiğini söyledi. Dt. Söker, " Koku kimi zaman ağız içindeki bir sebepten kaynaklanırken kimi zaman da bir hastalığın habercisi olabilir. Karaciğer yetmezliği, diyabet (şeker hastalığı) ve gastrointesitinal sistem hastalıkları (mide-bağırsak), böbrek yetmezliği, kronik sinüzit gibi bazı hastalıklarda her bir hastalığa özgü farklı ağız kokuları oluşur" dedi.

TÜKÜRÜK AZSA DİKKAT

Kimi durumlarda tükürük akışının az olmasına bağlı tükürüğün yıkayıcı etkisinin azaldığını kaydeden Dt. Ezgi Söker, "Bu da diş çürüklerini ve ağız kokusunu beraberinde getirir. Düzenli kullanılan bazı ilaçlar (tansiyon ilaçları, antidepresanlar, antihistaminikler) kemoterapi ve radyoterapi almak tükürük akışını azaltır. Ayrıca sigara ve alkol kullanımı bir diğer ağız kokusu sebebidir" diye konuştu. Oral kaynaklı kokuların çoğunun diş taşı kökenli olduğunu belirten Dt. Ezgi Söker, "Diş taşlarını temizlettirmek ve düzenli fırçalayarak taş oluşumunun önüne geçmek önemli. Dil temizliği, diş ipi ve ağız gargaraları da kullanılmalı" dedi. Derin diş çürükleri, diş eti hastalıkları ve diş iltihaplarının da tedavi edilmedikleri takdirde koku yaptığını belirten Dt. Ezgi Söker, "Ağrı olmasa da altı ayda bir diş hekimine muayene olmak ihmal edilmemelidir" ifadelerinde bulundu.