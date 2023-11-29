Kadın hastalıklarında lazer dönemi

Son yıllarda oldukça gündemde olan lazer tedavisinin kadın hastalıklarında da büyük avantaj sağladığını belirten Batı Anadolu Central Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neslihan Gürbüz, vajinal gençleştirme işlemlerinin de lazerle yapılabildiğini söyledi.

KONFORLU BİR TEDAVİ

Lazerle vajinal gençleştirmenin oldukça kolay uygulanabilen, anestezi gerektirmeyen ve seansları 10-15 dakika kadar süren bir tedavi olduğunu belirten Op. Dr. Neslihan Gürbüz, "Lazer enerjisi 200 mikronluk küçük noktalar halinde vagen duvarına uygulanır. Lazerin uyarıcı etkisi ile dokuda collagen sentezi artar, sıkılaşma ve vajinal yenilenme sağlar. En sık kullanım alanı vajinal rejüvenasyon yani vajinal yenilenme ve gençleşmedir" dedi. Ayrıca bu tedavi ile kan dolaşımının arttığını, vajinal kuruluk ve orgazm problemi olan hastalara büyük avantaj sağladığını belirten Op. Dr. Neslihan Gürbüz, "Lazerin termal etkisi uzun süreli tedavi olamayan kronik enfeksiyonlar ve mantar üzerine etki sağlamaktadır. İdrar kaçırma tedavisinde de oldukça etkindir. Eğer ileri düzeyde organ sarkması yoksa lazer tedavisi ile sorun ameliyatsız olarak çözülebilmektedir. Lazer tedavisi seanslar şeklinde uygulanır. En az 3 hafta ara ile 3-4 seans şeklinde uygulandığında etkin tedaviyi sağlar. Sonuç olarak lazerle vajinal gençleştirme bir çok fonksiyonel ve cinsel problemlerinin çözümü olabilmektedir" ifadelerinde bulundu.