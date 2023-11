Nadir görülen at nalı böbreği Ekol Hastanesi’nde tedavi edildi

Nadir görülen at nalı böbreği anomalisi ve böbrek tümörü olan Mehmet Beşir Çelebi, İzmir Ekol Hastanesi'nde Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Orçun Çelik ve ekibi tarafından yapılan başarılı bir operasyonla yeniden sağlığına kavuştu.

TECRÜBE GEREKTİRİR

Prof. Dr. Çelik, "At nalı böbreği anomalisi ortalama yüz binde bir kişide karşılaştığımız nadir bir durum. Artan ağrı şikayetiyle gittiği sağlık merkezinde hastamızın sağ böbreğinde iki tane 4 cm'lik tümör olduğu saptanmış. Kendisine ameliyat önerilmiş ve bu ameliyatta her iki böbreğinde alınması gerektiğini söylenmiş. Hastamız daha sonra bize ulaştı ve İzmir'e geldi.

Yaptığımız değerlendirme sonucu at nalı böbreği anomalisinden ötürü böbreklerin her iki taraftan ortada birleşik olduğunu, her iki böbreğin tam ortasında sağ tarafa biraz daha yakın 8 cm lik bir kitle ve sol böbreğin içinde iki tane 4 cm'lik taş tespit ettik. Biz böbrekleri almadan bu kitleleri alabileceğimizi söyledik. Hastamız da bize güvendi. Aynı anda hastamız hem böbrek kanserinden hem böbrek taşlarından hem de doğuştan gelen anomalisinden kurtulmuş oldu" diye konuştu.

Prof. Dr. Orçun Çelik, "Bu tür büyük ve aynı anda birden fazla işlemin yapıldığı ameliyatlar tecrübeli bir hekim, bir ekip ve teknolojik alt yapısı güçlü sağlık merkezi gerektirir. Biz her türlü donanıma ve tecrübeye sahip ekibimizle bu ameliyatı başarı ile gerçekleştirmekten dolayı mutluyuz" şeklinde konuştu. Mehmet Beşir Çelebi ise yeniden sağlığına kavuşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.