Nezle, grip, Covid ayrımını nasıl yapacağız?

Özel Atagöz Tıp Merkezi'nden KBB Uzmanı Doç. Dr. Salim Doğru üst solunum yollarını etkileyen virüs hastalıklarının kafa karıştırıcı olabileceğini belirten Doç. Dr. Salim Doğru bu hastalıklarının ayırt edici özellikleri hakkında bilgiler verdi. Nezle: Etkeni rinovirüs olan hafif bir hastalıktır. Hemen hemen tek belirtisi burunda aşırı sulu bir akıntıdır. Bazen hafif bir kırgınlık eşlik edebilir. Oldukça bulaşıcıdır. Aynı ortamda bulunan kişilere kolayca bulaşır. Ancak kişiyi yatağa düşürmeyen, hafif atlatılan bir hastalıktır. İstirahat, bulaşın önlenmesi için izolasyon ve korunmaya dikkat edilmesi önemlidir. Burun açıcı spreyler kullanılabilir. 2- 3 gün içinde iyileşir. Grip: Etkeni influenza virüsü olan, nispeten daha ağır seyreden bir hastalıktır. Baş ağrısı, yaygın kas ağrısı, ateş, titreme, üşüme ve bitkinlik olur. Boğaz ağrısı pek görülmez. Boğaz ağrısının görülmemesi diğer enfeksiyonlardan ayırt edilmesinde yardımcı olabilir. Genellikle 1 hafta kadar sürer. Tedavisinde istirahat, bol sıvı alımı tavsiye edilir. Ateş ve kas ağrıları için parasetamol verilebilir. Covid: Son zamanların hepimizi yoran hastalığı Covid ise ciddi sonuçları olabilen bir virüs enfeksiyonudur. Son Eris varyantının belirtileri önceki varyantlardan çok farklı değildir. Başlıca belirtiler yine boğaz ve baş ağrısı, burun akıntısıdır. Öksürük ve halsizlik de eşlik edebilir. Önceki varyantlar gibi tat ve koku bozukluğu pek görülmemektedir. Tedavisi güncellenen rehberlere göre yapılmaktadır. Aşılama gerekli olabilir.