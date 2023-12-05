Kahvenin bir faydası daha ortaya çıktı! Günde 1 fincan içtiğinizde...

Kahve tüketiminin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça fazla olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Sena Çelebi "Özellikle ülkemizin başlıca kültürü olan Türk Kahvesi birçok ortamın vazgeçilmezidir. Kimi kişiler Türk Kahvesi ve diğer kahve çeşitlerini sade tüketirken kimileri de şekerli veya aromalı tüketmektedir ve bu tüketim giderek artmaktadır. Kahve, kafein haricinde yaklaşık 400 kimyasal, eser miktarda antioksidan, niasin, bazı mineraller, tanen ve karamelize olmuş şeker içermektedir. Kahvenin kendisi kalori içermez ancak süt, krema ve şeker eklenmesiyle kalorisi artmaktadır'' şeklinde konuştu.