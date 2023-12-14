Kalp krizi küçük yaşlara indi

Günümüzde kalp krizi artık çocuk yaşlara kadar indi, peki neden?

Çocuklarda kalp krizi ve hastalıklarının nedenini işin uzmanına sorduk. Profesör Doktor Nazmi Narin hocama sordum, "Maalesef çocuk kardiyoloğu olarak net bir şekilde belirteyim ki bu sorunun birinci sebebini biz aileler olarak üstlenmeliyiz. Toplumun bu konuda hassasiyeti artmalı. Kalp krizinin ve kalp hastalıklarının çocuklarda artmasının en önemli nedeni kötü beslenme, hareketli bir yaşamın çocuklarda olmaması veya çok az olması. Çocuklarımızın hazır gıda tüketmesi zaten günümüzün en önemli sorunu" dedi.

BESLENMEYİ EVDE HAZIRLAYIN

Prof. Dr. Nazmi Narin şöyle devam etti: "Özellikle hafta sonları, anne babalar çocuklarını alışveriş merkezlerindeki hazır gıda çılgınlığına adeta teşvik ediyor. Çocuklar bu yerlerde kuyruklarda bekliyorlar.

Aynı şekilde okul kantinlerinde satılan hazır yiyecekler de bir o kadar sıkıntılı. Bir hekim olarak gözlemliyorum çocuklarımızın çoğunda vücut endeksi normalden fazla. Peki ne yapalım? Okula giden çocuklarımızı evde hazırlanan yiyeceklere yönlendirelim. Haşlanmış yumurta, ekmek arası peynir ve süt gibi aperatiflerle çocuklar okulda beslenebilir. Spor ve hareketli bir yaşam olmazsa olmazımız.

Küçük yaşta edinilecek spor alışkanlığı ileride oluşabilecek hastalıkların önlenmesini sağlayacaktır. Ailelere bir tavsiyem de, çocuklarımızın yılda en az bir kez hekim kontrollerini yaptırmaları."

YAŞAM KONFORUNU ARTIRIYOR

Kalp pillerinin, kalbin elektriksel aktivitesini sürekli olarak hissederek uyarı merkezindeki bozukluğa bağlı olarak yeterince uyarının oluşturulamadığı veya elektriksel uyarının kalbin tamamına iletilemediği durumlarda hastanın normal yaşamını sürdürebilmesi için gerekli kalp atış hızını sağladığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Harun Evrengül, kalp pilleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Kalp pillerinin kalbin ritim ve iletim sistemi bozukluklarını düzeltmek amacı ile vücuda yerleştirilen elektronik aletler olduğunu belirten Prof. Dr. Harun Evrengül, "Kalp pillerini temel olarak 3 farklı grupta toplayabiliriz.

1. Geçici kalp pilleri: Kalp ritmindeki geçici yavaşlamaların veya elektriksel sistem sorunlarının tedavisinde kullanılan cihazlardır. Kalp ritmindeki bozukluk düzelince çıkartılabilirler.

2. Kalıcı kalp pilleri: Kalp ritmindeki kalıcı uyarı çıkartma ve iletme problemlerinin tedavisinde kullanılan bir veya 2 elektrodlu alabilen cihazlardır ve vücutta sürekli olarak kalırlar.

3. İmplante edilebilen kardiyoverterdefibrilatörler (ICD)" dedi.

ICD, kalp hastalarında hayatı tehdit edici bir ritim problemi çıktığında şok verip normal ritmi sağlayan bir sistem olduğunu belirten Prof. Dr. Evrengül, " ICD sağ veya sol göğüs üst bölgesinde cilt altına yerleştirilen kibrit kutusu büyüklüğünde kalpteki ritim ile uyumlu otomatik olarak çalışan sistemdir.

ICD kalp ritmini sürekli olarak izler. Herhangi bir ritim bozukluğu geliştiğinde bunu otomatik olarak algılayıp gerekli uyarı artışını veya elektriksel şok dalgasını kalbe ileterek ritim bozukluğunu düzeltir. ICD belleği, ritminizle ilgili önemli gelişmeleri hafızasında tutar ve doktorunuz, takipleriniz sırasında bu bilgilere ulaşabilir. ICD kalbin karıncıklarından ortaya çıkan hızlı ve hayatı tehdit edici çarpıntıları (taşikardiler) olan hastalar için hayat kurtarıcı aletlerdir" dedi.

BUNLARA DİKKAT EDİLMELİ!

■ Evde yaranın bulunduğu taraftaki omzun 1 ay süre ile fazla hareket etmemesi gereklidir. Omuz dışında ön kol ve el hareket ettirilebilir. Kalıcı kalp pilinin yerleştirildiği bölüme basınç uygulanmamalı ve bir süre (20-30 gün) yüzüstü yatılmamalıdır. Yaranın bulunduğu taraf temiz ve kuru tutulmalıdır.

■ İlk 1 hafta sonra yapılan kontrolde yara bakımı doktorunuz tarafından yapılmalıdır.

Kalıcı kalp pili takılan her hastaya pil firması tarafından özel bir kart verilir.

Bu kart üzerinde hastanın kimlik bilgileri ve kalıcı kalp pili bilgileri yazılıdır.

■ Güçlü elektromanyetik alanlar kalp pilinin çalışma şeklini etkileyebilir. Buna elektromanyetik etkileşim denir. Manyetik Rezonans (MR), görüntüleme kalp pili olan hastalar için önerilmemektedir.

■ Kalp pili ile etkileşebileceğine dair birçok elektriksel cihaz için söylentiler vardır.

Ev güvenlik sistemleri, mikrodalgalar, telsiz telefonlar, elektrikli battaniyeler, elektrikli tıraş makineleri, ısıtıcı pedler, televizyonlar ve uzaktan kumandalar, bilgisayarlar ve saç kurutma makineleri gibi ev eşyaları ve tamirinde kullanılan çok yaygın ev içi uygulamalar kalp pilinin işleyişine önemli bir risk teşkil etmezler.

■ Havaalanlarında, adliye binalarında ve diğer bazı yüksek güvenlikli yerlerde hastalar pilin tanıtım kartını göstermeli ve elle aranmalarını istemelidirler.