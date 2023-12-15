Vücutta zehir bırakmıyor! Sabahları bir kaşık yerseniz...

TAHİNİN FAYDALARI

Doymamış yağlar bakımından zengin olan tahin, düzenli tüketildiğinde vücuttaki kötü kolesterolü düşürerek kalp ve damar hastalıklarından korunmanızı sağlar.

İçeriğinde pek çok vitamin bulunur, özellikle B,C ve E gibi vitaminler sayesinde gastrit gibi mide hastalıklarının da önüne geçer.

Bağışıklığı korumada ihtiyaç duyulan çinko, demir, selenyum ve bakır tahinin içerisinde bolca bulunur.

Bu nedenle düzenli olarak tüketeceğiniz tahin ile bağışıklık sisteminizi güçlendirerek tüm hastalıklardan korunabilirsiniz.

En güçlü antioksidan kaynaklarından biri olduğu için tahin, vücutta bulunan tüm zararlı ve toksik maddelerin kolayca atılmasını sağlar.

Aynı zamanda bu sayede kansere karşı da güçlü bir kalkandır.

Zengin bir kalsiyum deposu olduğundan kemik sağlığını korumada da önemli bir yere sahiptir.

Kemiklerin güçlenmesini sağladığı gibi kemik erimesinin de önüne geçeceğinden herkesin mutlaka günlük beslenmesinde bulunması gereken bir besindir.