Kış çayı nasıl yapılır? Kış çayının faydaları nelerdir? Kış çayını kimler tüketmeli?

KIŞ ÇAYI MALZEMELERİ

Kış çayı içerisinde oldukça faydalı bitkiler bulundurmaktadır. Kan basıncından depresyona kadar vücuttaki pek çok rahatsızlığa iyi gelmektedir. Bu nedenle soğuk havalarda oldukça sık tüketilen bir çaydır.

Bu bağlamda kış çayı içindekiler; ıhlamur, kuşburnu, nane, adaçayı, papatya, tarçın, zencefil, zerdeçal gibi bitkiler ve portakal, limon, ayva, elma gibi meyvelerdir. Bu malzemeler kullanılarak hazırlanan kış çayının çeşitleri değişse de çoğunlukla aynı faydaları sağlamaktadır.

KIŞ ÇAYINI HAMİLELER İÇEBİLİR Mİ?

Hamilelik süreci bilindiği gibi çok sancılı ve önemli bir süreçtir. Bu bağlamda annenin yediğine ve içtiğine çok dikkat etmesi gereklidir. Uzmanlar son yapılan araştırmalarda özellikle bitki çaylarının kullanımı için uyarılar yapmaktadır.

Özellikle kış aylarında içilen adaçayı, sinameki, fesleğen, karahindiba gibi birçok çayı tüketmeden önce doktorunuza danışmanız gerekmektedir. Hamilelik döneminde bu çayları aşırı tükettiğinizde; kanama riski ve rahim kaslarının kasılmaları artacaktır.

Bunun yanında düşük yapma veya erken doğum riskini de arttırmaktadır. Sonuç olarak hamilelik döneminde bitki çayını dikkatli ve düzenli tüketmek gerekir.

KIŞ ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Kış çayının faydalarından ve öneminden bahsettik. Şimdiyse kış çayının nasıl demlendiğinden bahsedeceğiz. Öncelikle evde kış çayı hazırlayacaksanız bitkilerin oranına dikkat etmelisiniz. Bunun yanında kış çayı kaynatılarak içilmesi pek önerilmeyen çaylardandır.

Hazır kış çayı ise çoğu bitki çayında olduğu gibi sıcak suyun içine malzemeler atılır ve demlenmeye bırakılır. Bu demlenme süresi genelde 5-6 dakika sürmektedir. Demlendikten sonra içine bal atarak tatlandırabilirsiniz.