Botoks uygulamalarını uzmanlar yapmalı

Uzmanlar estetik operasyonlara karşı vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Uzman olmayan kişiler ve merkezler tarafından yapılan botoks uygulamalarının birçok sağlık sorununu beraberinde getirdiğinin vurgusu yapılıyor. Botoks, kırışıklıkları azaltmak ve genç bir görünüm elde etmek amacıyla sıklıkla tercih edilen bir estetik uygulama olarak dikkat çekiyor. Uzmanlar,botoks uygulamalarının sadece lisanslı ve deneyimli profesyoneller tarafından yapılması gerektiğini, yanlış yapılan botoks uygulamalarının ise ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğine dikkat çekti. Uygulama sırasında kullanılan malzeme kalitesi, dozajın doğru belirlenmesi ve hijyen kurallarına uyulması gibi faktörlerin bu anlamda büyük önem arz ettiğini unutmamak gerekiyor.