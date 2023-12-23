Ekol Sağlık Grubu yeni Sada Hastanesi’nin inşaatını tamamlıyor

İzmir'de 2007 yılında Ekol Dal Merkezi ile sağlık hizmetleri vermeye başlayan Ekol Hastanesi ile KBB alanında kanser cerrahisi dahil Avrupa'nın en büyük merkezini kuran Baz ailesi, yatırımda hız kesmiyor. Grup, son olarak Sada Hastanesini bünyesine katmıştı. Sağlıktan kazanıp yine sağlığa yatırım yaptıklarını söyleyen Yönetim Kurulu Üyesi ve Sada Hastanesi Sorumlu Müdürü Sami Baz şöyle dedi:

YENİ YATIRIMLAR SÜRÜYOR

Her yıl yeni ek branşlarla daha geniş kitlelere sunduğumuz sağlık hizmeti ve sonrası yoğunlaşan hasta talebi, bizi yeni yatırımlara yönlendirdi. Geçtiğimiz yıl Balçova Ekol Tıp Merkezi başta yarımada olmak üzere bu bölgede ciddi ilgi gördü. Şimdi de bünyemize katmış olduğumuz Sada Hastanesi'nin yeni binasını 6 ay içerisinde tamamlıyoruz ve kalitemizi İzmir'in kuzeyine de götürmüş olacağız" "Sada Hastanesi'nin 35 bin metrekare kapalı alanlı yeni binasını 6 ay süre içerisinde bitirerek tüm branşlarda hizmete sunacağız" diyen Sami Baz " Yine aynı alandaki başka bir binada da yaşlı bakım merkezi kuruyoruz. Burası yurt dışından gelen hastalarımızın konaklama ihtiyacını da karşılayacağımız merkezimiz olacak" ifadelerini kullandı.