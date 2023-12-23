Neden D3 vitamini K2 ile birlikte alınmalı?

Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Türker Karabuğa D vitamininin metabolizma açısından ve sağlıklı kilo kaybı için önemli bir vitamin olduğunu belirterek D vitamininin sağlıklı tiroid fonksiyonu yoluyla metabolizmayı optimize ettiğini ve insülin direncinin azalmasına yardımcı olduğunu söyledi. Op. Dr. Türker Karabuğa D vitamini ve K2 vitaminin mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini kaydetti.

METABOLİZMAYI DESTEKLER

Obez veya kilolu insanların çoğunun paylaştığı ortak özelliğin D vitamini eksikliği olduğunu söyleyen Op. Dr. Türker Karabuğa, "D vitamini doğrudan tiroid fonksiyonunu, metabolizmayı ve insülin direncini destekler. Kilo kaybı ve kilo yönetiminin yanı sıra, D vitamini genel sağlık açısından da çok önemlidir. D vitamini, kalsiyumun kan dolaşımımızdan kemiklerimize taşınması için gereklidir. Vücudumuz güçlü, sağlıklı kemikler için yeterli düzeyde D Vitaminine ihtiyaç duyar. Ayrıca bağışıklık fonksiyonu için de hayati öneme sahiptir ve vücudumuzun virüsler, bakteriler ve kanser hücreleriyle savaşmasına yardımcı olur, özellikle gribal salgınların pik yaptığı bu mevsim geçişlerinde D vitamini daha fazla önem taşımaktadır. D vitamini eksikliği kolorektal, meme, prostat ve pankreas kanseri gibi bazı kanser türlerinin riskini artırır" dedi.

ET, PEYNİR VE YUMURTA

K vitamininin aslında bir grup bileşik olduğunu söyleyen Op. Dr. Karabuğa, "Bu bileşiklerin en önemlilerinin K1 vitamini ve K2 vitamini olduğu görülmektedir. K1 vitamini yeşil yapraklı sebzelerden ve diğer bazı sebzelerden elde edilir. K2 Vitamini büyük oranda et, peynir ve yumurtadan elde edilen ve bakteriler tarafından sentezlenen bir grup bileşiktir. Günlük K vitamini ihtiyacı yaşa, cinsiyete, gebelik gibi durumlara bağlı olarak kişiden kişiye değişmekle birlikte genellikle 100-200 mcg K2 kullanımı önerilmektedir. Mevcut araştırmalar, K2 Vitamini ve D3 vitamini arasındaki önemli bir ilişki göstermektedir. D3 vitaminini K2 vitamini ile birlikte almak, D vitamini tarafından taşınan kalsiyumun, atar damarlarınızda birikintilerde birikmesi yerine, ihtiyaç duyulan yerde