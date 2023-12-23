Obezite cerrahisine alternatif mide botoksu

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cem Güçlü mide botoksu hakkında bilgiler verdi. Cerrahi operasyon geçirmek istemeyen ve mide botoksu için uygun hastalarda yüz güldüren sonuçların alındığını belirten Op. Dr. Güçlü, mide botoksu uygulamasının günübirlik işlem olup ortalama 15-20 dakika sürdüğünü söyledi.

ENDOSKOPİ İLE UYGULANIR

Mide botoksunun, endoskopik olarak uygulanan, midenin iştah ve açlık üzerinde etkili olan sinir ve kaslarını geçici olarak etkisiz hale getirmeyi amaçlayan bir obezite tedavi yöntemi olduğunu kaydeden Op. Dr. Güçlü, "Uygulama günübirlik işlem olup ortalama 15-20 dakika sürer. Mide kaslarının kasılma yeteneğini kaybetmesi nedeniyle midenin boşalması gecikir, besinlerin midede daha uzun süre kalması sayesinde tokluk süresi uzar, daha az gıdayla daha kolay doyulur ve kilo kaybedilir. Mide botoksu etkileri uygulamadan 3-7 gün sonra, iştahta ve açlık hissinde azalma görülmesiyle ile başlar. Etkisi ortalama 4-6 ay süre ile devam eder. Mide botoksu özellikle zayıflama diyeti programlarına uymakta ve düzenli egzersiz yapmakta zorlanan, obeziteye bağlı sağlık sorunları olup diyetle kilo vermede sürekli başarısız olan kişiler için devrim niteliğinde bir tedavidir. Mide botoksu uygulamasının kalıcı yan etkileri yoktur. Obezite tedavisinde başarı oranları yüksek olan güvenilir bir yöntemdir. Hasta, uygulamadan 1-2 saat sonra yürüyerek hastaneden ayrılabilmektedir.

OBEZİTE EKİP İŞİDİR

Obezite tedavisinin bir ekip işi olduğunu belirten Op. Dr. Cem Güçlü, " İster cerrahi, ister mide balonu ve mide botoksu gibi cerrahiye alternatif yöntemler olsun obezite bir ekip işidir. Diyetisyen, doktor, hemşire ve hasta uyum içinde olmalıdır." diye konuştu.

KALİTELİ MALZEME ÖNEMLİ

İşlemlerin başarılı olabilmesi için ekibin, cerrahın tecrübesi kadar kullanılan tıbbi malzemelerin de kaliteli olması gerektiğini söyleyen Op. Dr. Cem Güçlü " Bu anlamda kaliteden asla ödün vermeden dünyada kabul görmüş FDA ve Sağlık Bakanlığı onaylı tıbbi malzemeleri tercih ediyoruz" şeklinde konuştu.