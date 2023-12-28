Yüksek tansiyonu şıp diye düşürüyor! İşte o yiyecekler...

Hatta yüksek tansiyonun, inme ve kalp krizlerinin yaklaşık %70'ine neden olduğu düşünülmektedir.

Ayrıca yüksek tansiyon, dünya çapında ölümlerin yüzde 13,5'inin nedenidir. Doğal bir antibiyotik kaynağı olarak bilinen sarımsak, yüksek tansiyonu olan kişiler için de oldukça faydalıdır.

Tansiyon hastaları tarafından düzenli olarak kullanılan sarımsak, aynı zamanda kan basıncını da düşürme özelliğine sahiptir.

Her ne kadar sarımsağın yüksek tansiyona iyi geldiği bilinse de, herhangi bir reaksiyona karşı tansiyon hastalarının, sarımsağın ne kadar tüketilmesi gerektiğine dair mutlaka bir uzmana danışmalı.