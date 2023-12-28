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Haberler Sağlık Yüksek tansiyonu şıp diye düşürüyor! İşte o yiyecekler...

Yüksek tansiyonu şıp diye düşürüyor! İşte o yiyecekler...

Hayatı oldukça etkileyen rahatsızlıklardan biri olan yüksek tansiyon, hem gençleri hem de yaşlıları etkisi altına almakta. Kalp hastalıklarına da yol açan yüksek tansiyona iyi gelen yiyecekleri tüketmekte fayda var. Peki o yiyecekler neler? İşte tansiyonu şıp diye düşürecek faydalı besinler...

HABER MERKEZİ

Yüksek tansiyon herkesin hayatını olumsuz yönde etkileyen rahatsızlıklardan biridir. Çoğu kişi ilaç ile tedavi altına almaya çalışsa da, yüksek tansiyonu düşürmenin doğal yöntemleri de bulunuyor. Gelin bu formüllerin neler olduğuna birlikte göz atalım.

UYARI: Bu besinleri tüketirken herhangi bir rahatsızlığa karşı doktora danışmadan tüketmeyiniz.

YÜKSEK TANSİYONA İYİ GELEN BESİNLER

SARIMSAK YÜKSEK TANSİYONU DÜŞÜREBİLİR

Kalp krizi, dünya çapında en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Yüksek tansiyon, kalp hastalığı için önemli bir risk faktörüdür.

Yüksek tansiyonu şıp diye düşürüyor! İşte o yiyecekler...

Hatta yüksek tansiyonun, inme ve kalp krizlerinin yaklaşık %70'ine neden olduğu düşünülmektedir.

Ayrıca yüksek tansiyon, dünya çapında ölümlerin yüzde 13,5'inin nedenidir. Doğal bir antibiyotik kaynağı olarak bilinen sarımsak, yüksek tansiyonu olan kişiler için de oldukça faydalıdır.

Tansiyon hastaları tarafından düzenli olarak kullanılan sarımsak, aynı zamanda kan basıncını da düşürme özelliğine sahiptir.

Her ne kadar sarımsağın yüksek tansiyona iyi geldiği bilinse de, herhangi bir reaksiyona karşı tansiyon hastalarının, sarımsağın ne kadar tüketilmesi gerektiğine dair mutlaka bir uzmana danışmalı.

Yüksek tansiyonu şıp diye düşürüyor! İşte o yiyecekler...

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ÇOK FAYDALI

Süt ve süt ürünleri olan besinler, protein ve kalsiyum açısından oldukça zengindir. Sağlıklı kemiklerin baş yapıtı olan bu besinler aynı zamanda kan basıncını düzenlemeye yardımcı olarak, yüksek tansiyonu düşürebilir.

ISPANAK VE LAHANA TÜKETİN

Ispanak ve lahana, A, B-karoten C ve K vitaminleri açısından oldukça zengin birer besin kaynağıdır. Özellikle de yüksek tansiyona sahipseniz bu besinleri düzenli olarak tüketmeniz önerilir.

Ispanak ve lahananın içerisinde bulunan magnezyum; nitrik oksit üretimini artırarak kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir.

Yüksek tansiyonu şıp diye düşürüyor! İşte o yiyecekler...

AVOKADO YEMEYİ İHMAL ETMEYİN

Avokado, yüksek oranda A, C, E vitaminlerine sahip bir besindir. Bu mucizevi besin, kan basıncını dengelemeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda içerdiği vitaminler sayesinde kalp sağlığını destekleyebilir.

Tam bir potasyum kaynağı olan avokado aynı zamanda içerisindeki beta-sitosterol sayesinde kolesterolün belli bir seviyede kalmasını sağlayabilir.

PANCAR

Pancar suyu sağlığa oldukça yararlı besinlerden biridir. Özellikle taze pancar suyu kanın detoksifiye edilmesine, obezitenin tedavisine ve kan basıncının düşmesine yardımcı olabilir.

Yüksek tansiyonu şıp diye düşürüyor! İşte o yiyecekler...

DÜZENLİ OLARAK BALIK YEMEYİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRİN

Yüksek tansiyonu en iyi dengeleyen gıdalardan biri olan balık, sağlığa oldukça faydalı bir besin kaynağıdır.

Özellikle de somon ve uskumru gibi balıkları haftada 2 kere tüketmeniz, kalp sağlığını olumlu yönde etkileyebilir.

Yapılan araştırmalar, somon tüketmenin kan basıncına yardımcı olabileceğini ve yağsız balık türlerinden daha fazla etkiye sahip olduğunu buldu.

Yüksek tansiyonu şıp diye düşürüyor! İşte o yiyecekler...

TANSİYON HASTALARI NELERE DİKKAT ETMELİ?

Yüksek tansiyon hastaları, doymuş yağ veya trans yağ içeren gıdalardan kesinlikle uzak durmalı. Bu gıdalar, kolesterolünüzü yükseltebilecek faktörler arasındadır.

Bir diğer önemli nokta ise tuz bakımından zengin yiyecekler. Tuzlu yiyecekler kan basıncını yükseltebilir. Tuz alımınız ne kadar yüksek olursa, tansiyonunuzda o kadar yükselebilir.

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