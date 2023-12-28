Yüksek tansiyonu şıp diye düşürüyor! İşte o yiyecekler...

Yüksek tansiyon herkesin hayatını olumsuz yönde etkileyen rahatsızlıklardan biridir. Çoğu kişi ilaç ile tedavi altına almaya çalışsa da, yüksek tansiyonu düşürmenin doğal yöntemleri de bulunuyor. Gelin bu formüllerin neler olduğuna birlikte göz atalım.
UYARI: Bu besinleri tüketirken herhangi bir rahatsızlığa karşı doktora danışmadan tüketmeyiniz.
YÜKSEK TANSİYONA İYİ GELEN BESİNLER
SARIMSAK YÜKSEK TANSİYONU DÜŞÜREBİLİR
Kalp krizi, dünya çapında en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Yüksek tansiyon, kalp hastalığı için önemli bir risk faktörüdür.