Burundan yeterli ve sağlıklı nefes alabilmek çok değerli

ÖZEL Gazi Hastanesi KBB Uzmanı Doç. Dr. Sinan Başoğlu, burundan yeterli ve sağlıklı nefes alabilmenin çok değerli olduğunu söyledi. Burun eti büyümesinin nefes almayı etkilediğini belirten Doç. Dr. Sinan Başoğlu, burun eti büyümesi hakkında bilgiler verdi tedavi seçeneklerini anlattı. Burun eti büyümesi olan hastaların en sık burun tıkanıklığından şikayet ettiklerini kaydeden Doç. Dr. Sinan Başoğlu, "Burun tıkanıklığı gün boyu ya da geceleri artan şekilde olabilir. Hastalarda genellikle geceleri belirgin hale gelen ağız açık uyuma, horlama görülebilir" dedi.

İLAÇ YA DA AMELİYAT

"ÜST solunum yolu enfeksiyonları, alerjiler, soğuk hava gibi nedenlerle şikâyetler daha belirgin hale gelebilir" diye konuşan Başoğlu, Alerjik bireylerde uzun dönemde burun etlerinde küçülmeyi sağlayabilecek kullanılan ilaçların faydalı olabileceğini belirtti. Başoğlu, "İlaç tedavisinden fayda görülmediğinde tedavi cerrahidir. Günümüzde konkaların burun içerisine bakan yüzlerini mutlaka koruyan ve konkaları makul bir oranda küçülten teknikler tercih edilmektedir" şeklinde konuştu.

BALGAM SÖKÜCÜ DEFNE YAPRAĞI İLE RAHATLAYIN

BALGAM söktürücü etkisi ile boğazları temizleyen defne yaprağı çayı, sindirim sistemini geliştirir, mide rahatsızlıklarını giderir. Bağırsak sendromunu (IBS) yatıştırmada yardımcı olan defne yaprağı bağışıklık sistemini de güçlendirir, adet sorunlarını tedavi etmede yardımcıdır. Defne yaprağı ayrıca kaliteli uyku uyumanızı sağlar. Vücuttaki iltihabı azaltan defne yaprağı kötü kolesterolü (LDL) düşürür ayrıca böbrek enfeksiyonları ve böbrek taşı tedavisinde yardımcı olabilir.

BESLEYİCİ BESİN TON BALIĞI

Uzmanlar, mideyi içilmeli yormayan, sindirimi kolay, protein açısından zengin, kolay açılan zeytinyağlı ton balığının haftada en az 3 kez tüketilmesinin önemli olduğunu vurguluyor. Tüketicilerin ton balığı seçerken doğal ve kaliteli markaları tercih etmelerini öneren uzmanlar, Omega- 3, D vitamini, kalsiyum, magnezyum, potasyum, protein ve mineraller açısından besleyici bir besin olduğunun altını çiziyorlar

EGZERSİZ ÖNCESİ YEŞİL ÇAY

Keyifle tüketilen yeşil çay ile metabolizma hızlandırmak mümkün. Epi gallo kateşin gallat-3 içerdiği için, antrenmanlardan önce içilen yeşil çay, yağ yakımına destek olacaktır. Bu sayede karaciğerinizin yağı enerjiye çevirebilme kapasitesi de yükselecektir