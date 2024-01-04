Haşhaşın faydaları nelerdir? Haşhaş tohumu neye iyi gelir?

Gelincikgiller familyasına mensup olan daha çok Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Burdur, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, Konya, Kütahya, Manisa, Tokat ve Uşak şehirlerinde üretimi yapılmaktadır. Şifa kaynağı olan bu besinin mutfaklarımızda yağ yapımında, hamur işlerinde ve süslemelerde kullanımı yaygındır. Ayrıca sağlık açısında da faydaları bulunmaktadır. Haşhaş sevenler tarafından merak edilen bir konu ise Haşhaş ishal yapar mı gibi sorular sorulmaktadır. Aşırı tüketimi sonucu sindirim sistemini bozabilir. Düzenli kullanımında saçlarımıza ve cildimize fayda vermektedir. Bu şifa kaynağı olan bu bitki, B grubu vitaminleri, folik asit, E vitamini, kalsiyum, demir, fosfor, magnezyum, çinko ve lif açısından oldukça zengindir. Haşhaşın faydaları ve zararları, kalorisi ve besin değeri nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Haşhaş nasıl tüketilir, zayıflatır mı? İşte detaylar.

HAŞHAŞIN FAYDALARI

Haşhaş bitkisinin saymakla bitmeyen birçok faydası bulunmaktadır. Bunlardan ilki. İçeriğinde bulunan vitaminler ve bakır, kan hücrelerinin üretiminde oldukça etkilidir

Şifa deposu olan bu bitki ayrıca beyin ve kalp için faydalıdır.

İçeriğinde bulunan manganez güçlü bir antioksidan özelliği bulunmaktadır.

Haşhaş bitkisinin yemeklere verdiği lezzetlerini yanı sıra ayrıca tıp alanında da doğal bir ağrı kesici olarak kullanılmaktadır.

Haşhaş bitkisinin tohumundaki oleik asit ile kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

İçeriğinde bulunan bol miktardaki potasyum ile tansiyonu dengeler.

Haşhaş bitkisinin içeriğindeki zengin lifler sayesinde kabızlık problemlerinin giderilmesinde yardımcı olur.

Sağlığa olan faydasının yanı sıra cilde de faydaları bulunmaktadır. Haşhaş bitkisi cildin güzelleşmesine ve pürüzsüz bir görünüme kavuşmasına yardımcı olmaktadır.