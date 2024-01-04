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Haberler Sağlık Haşhaşın faydaları nelerdir? Haşhaş tohumu neye iyi gelir?

Haşhaşın faydaları nelerdir? Haşhaş tohumu neye iyi gelir?

Ülkemizde Afyonkarahisar ve Eskişehir'de üretimi yapılan, gelincikgiller familyasına ait bir bitki türü olan haşhaş sağlık açısından oldukça faydalıdır. Peki haşhaş neye iyi gelir? Haşhaşın faydaları nelerdir? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Gelincikgiller familyasına mensup olan daha çok Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Burdur, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, Konya, Kütahya, Manisa, Tokat ve Uşak şehirlerinde üretimi yapılmaktadır. Şifa kaynağı olan bu besinin mutfaklarımızda yağ yapımında, hamur işlerinde ve süslemelerde kullanımı yaygındır. Ayrıca sağlık açısında da faydaları bulunmaktadır. Haşhaş sevenler tarafından merak edilen bir konu ise Haşhaş ishal yapar mı gibi sorular sorulmaktadır. Aşırı tüketimi sonucu sindirim sistemini bozabilir. Düzenli kullanımında saçlarımıza ve cildimize fayda vermektedir. Bu şifa kaynağı olan bu bitki, B grubu vitaminleri, folik asit, E vitamini, kalsiyum, demir, fosfor, magnezyum, çinko ve lif açısından oldukça zengindir. Haşhaşın faydaları ve zararları, kalorisi ve besin değeri nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Haşhaş nasıl tüketilir, zayıflatır mı? İşte detaylar.

HAŞHAŞIN FAYDALARI

Haşhaş bitkisinin saymakla bitmeyen birçok faydası bulunmaktadır. Bunlardan ilki. İçeriğinde bulunan vitaminler ve bakır, kan hücrelerinin üretiminde oldukça etkilidir

Şifa deposu olan bu bitki ayrıca beyin ve kalp için faydalıdır.

İçeriğinde bulunan manganez güçlü bir antioksidan özelliği bulunmaktadır.

Haşhaş bitkisinin yemeklere verdiği lezzetlerini yanı sıra ayrıca tıp alanında da doğal bir ağrı kesici olarak kullanılmaktadır.

Haşhaş bitkisinin tohumundaki oleik asit ile kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

İçeriğinde bulunan bol miktardaki potasyum ile tansiyonu dengeler.

Haşhaş bitkisinin içeriğindeki zengin lifler sayesinde kabızlık problemlerinin giderilmesinde yardımcı olur.

Sağlığa olan faydasının yanı sıra cilde de faydaları bulunmaktadır. Haşhaş bitkisi cildin güzelleşmesine ve pürüzsüz bir görünüme kavuşmasına yardımcı olmaktadır.

Haşhaşın faydaları nelerdir? Haşhaş tohumu neye iyi gelir?

HAŞHAŞIN ZARARLARI

Şifa deposu olan bu mucizevi besinin faydaları olduğu gibi bazı zararları da bulunmaktadır. Aşırı tüketimi sonucu bazı yan etkileri oluşabilir.

Aşırı tüketimi sonucu zihin bulanıklığına sebep olabilmektedir.

Küçük yaştaki çocuklar için risk faktörü olabilir. Bu yüzden doktorunuza danışarak çocuklarınıza kullandırınız.

Çiğ halde tüketilen haşhaş mide bulantısı ve kusmaya sebep olabilir.

Bir diğer zararı ise gereğinden fazla tüketimi sonucu cinsel dürtülere karşı olumsuz etkilere neden olabilir. Daha dikkatli bir şekilde tüketilmesi önerilmektedir.

Haşhaşın faydaları nelerdir? Haşhaş tohumu neye iyi gelir?

HAŞHAŞ KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

Haşhaş meyvesinin içinden çıkan bu şifa kaynağı haşhaş tohumunun kalorisi, 10 gramı 53 kcal olarak bilinmektedir. Haşhaş tohumu besin değeri ise %20 karbonhidrat, %13 protein, %67 yağ içermektedir.

HAŞHAŞ NASIL TÜKETİLİR?

Şifa kaynağı olan haşhaşın birçok tüketimi bulunmaktadır. Bunlardan ilki haşhaş tohumlarını ezilerek tahin ya da bal ile kahvaltıda tüketebilirsiniz. Ayrıca yoğurt ile de tüketebilirsiniz. Haşhaş bitkisinin tohumlarını soğuk presle hazırlanan yağı yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Ayrıca sabun yapımında da kullanılır. Yağ çıkarıldıktan sonra arda kalan küspeden, hayvan yemi sanayiinde kullanabilirsiniz. Ya da harici olarak kullanılan merhemlere katılarak da sağlık alanında kullanılabilir. Haşhaş bitkisinin öğütülen tohumlarını, poğaça kurabiye, çörek ve ekmek gibi hamur işlerinde de kullanılabilir.

HAŞHAŞ ZAYIFLATIR MI?

Sağlık dostu olan bu şifalı bitkinin tohumları genellikle diyet yapan kişiler de özellikle de kadınlar tarafından zayıflamak amacıyla kullanılmaktadır. İçeriğinde bulunan bol miktardaki lifler sayesinde insanlarda sindirim sisteminin rahatlamasını ve kabızlık gibi problemlerin ortadan kalkmasını sağlamaktadır. Ayrıca içeriğinde bulunan lif kaynağı insanlara tokluk hissi verir, bu da rahat bir şekilde kilo vermelerine yardımcı olur. Aşırıya kaçmadan düzenli bir şekilde tüketiminde hayal ettiğiniz bedene rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz.

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