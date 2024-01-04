Kabuklarını atmayın! Kelliğe ilaç gibi geliyor...

KESTANENİN FAYDALARI NELERDİR?

Kestane, lif zengini olduğu için diyabetin önlenmesinde ve yönetilmesinde çok etkilidir. Zira kestane gibi lifli yiyeceklerin glisemik endeksi düşüktür. Bu da kan şekerinin daha yavaş yükselmesini sağladıkları anlamına gelir.

Kestanenin yapısında bulunan C vitamini ve diğer antioksidanlar, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için birebirdir. C vitamini beyaz kan hücrelerinin üretimini desteklemesinin yanı sıra, vücuttaki serbest radikallerin etkisiz hale getirilmesinde de önemli rol oynar. Bu da bağışıklık sisteminin patojenler üzerine odaklanmasına ve hastalıkları önlemeye yardımcı olur.