Kabuklarını atmayın! Kelliğe ilaç gibi geliyor...

Havaların soğumasıyla birlikte kışın sembolü, evleri sıcacık yapan kestane satışı da başladı. Kestane tam bir lif, mineral, iyi yağ asitleri, vitamin, besleyici ve antioksidan madde deposudur. Aynı şekilde, çöpe attığımız kestane kabukları da tam bir detoks ürünü olarak fayda sağlayabiliyor. İşte, kestane kabuğunun faydaları nelerdir merak edenlere, kestane kabuğu suyu yapılışı ve kullanımı...
KELLİĞE İLAÇ GİBİ GELİYOR!
Kestane kabuğu suyunun faydaları arasında saç dökülmesi de yer alıyor. İçeriğindeki doğal vitaminler sayesinde kestane kabuğu suyu saç maskesi olarak kullanıldığında saç köklerini kuvvetlendiriyor. Bunun için kestane kabuklarını suda kaynattıktan sonra saçınızı yıkayın ve bir saat kadar yıkamadan bekletin. Ardından rutin şampuanlamaya geçebilirsiniz.