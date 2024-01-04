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Haberler Sağlık Suyunu sakın dökmeyin! Bakın neye iyi geliyor...

Suyunu sakın dökmeyin! Bakın neye iyi geliyor...

Sokak lezzetleri arasında yer alan ve oldukça tüketilen mısırın suyu da bir hayli faydalı. Evde mısır haşladığınızda büyük ihtimal suyunu döküyorsunuz. Faydalarını duyunca bir daha yapmayacaksınız. Peki mısır suyu neye iyi gelir? İşte mısır suyunun bilinmeyenleri...

HABER MERKEZİ

Mısır suyu; anti- enflamatuar etkiye sahiptir. Bununla beraber mısır suyu, mesane enfeksiyonlarının önlenmesine katkı sağlar. Mısır suyu, yaz mevsiminde serinleten etkiye de sahiptir. Bunların dışında mısır suyu, ishali önlemeye yardımcı olur.

HAŞLANMIŞ MISIRIN SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Haşlanmış mısırın suyunun faydaları aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

Mısır suyunda bulunan antioksidanlar, insan vücudundaki hücreleri, serbest radikallerin sebep olduğu hasarlardan koruyan maddelerdir. Bununla beraber mısır suyunda bol bol vardır.

Mısır suyu, bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur.

Oldukça etkili bir anti- kolesterol özelliğine sahiptir.

Yüksek lif içeriğinden ötürü aynı zamanda formda ve fit kalmaya yardımcı olur.

İyi bir sindirim sistemi sağlığına katkı sağlar.

B1, B2, B3 ve C vitaminlerinin sağlamış olduğu enerji sayesinde yorgunluk ile mücadele etmeye destek verir.

Mısır suyu; yüksek doymamış yağ içeriğiyle, kötü kolesterolle savaşır.

Mısır suyu; cilde uygulanınca, cilt kusurlarının tedavi edilmesine yardımcı olmaktadır. Bununla beraber mısır suyu, cildi yumuşatan bir özelliğe sahiptir.

Mısır suyu; ishali önlemeye yardımcı olur.

Mısır suyu içildiğinde serinleten etkiye sahiptir.

Suyunu sakın dökmeyin! Bakın neye iyi geliyor...

GÖZLER İÇİN VİTAMİN DEPOSU

İçerdiği B6, çinko, demir, magnezyum, potasyum ve demir mısırı oldukça yararlı bir sebze haline getiriyor. Mısırın sarı taneleri görüş merkezinde oluşabilecek görme bozukluğu riskini azaltan karotenoidler denen maddeler içerir. Bunun yanında mısır, beta-karoten de içeriyor. Böylece daha iyi bir görme yeteneği sağlıyor. Ayrıca A vitamini ile mısır uzun vadede göz sağlığını koruyor.

Suyunu sakın dökmeyin! Bakın neye iyi geliyor...

KOLESTEROL VE ŞEKER HASTALARINA BİREBİR

Mısır ve mısır yağı kan akışını arttırır, kolesterol emilimini düşürür ve insülini düzenler. Bu özellikleriyle mısır, şeker ve kolesterol hastaları için mükemmel bir seçimdir. Mısır, B1 Vitamini, B5 Vitamini ve C Vitamini açısından oldukça zengin olduğundan hastalıklarla mücadelede ve yeni hücrelerin üretilmesinde de önemli rol oynar.

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