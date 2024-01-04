Suyunu sakın dökmeyin! Bakın neye iyi geliyor...

GÖZLER İÇİN VİTAMİN DEPOSU

İçerdiği B6, çinko, demir, magnezyum, potasyum ve demir mısırı oldukça yararlı bir sebze haline getiriyor. Mısırın sarı taneleri görüş merkezinde oluşabilecek görme bozukluğu riskini azaltan karotenoidler denen maddeler içerir. Bunun yanında mısır, beta-karoten de içeriyor. Böylece daha iyi bir görme yeteneği sağlıyor. Ayrıca A vitamini ile mısır uzun vadede göz sağlığını koruyor.