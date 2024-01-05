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Haberler Sağlık Kapari neye iyi gelir? Kaparinin (Gebre otu) faydaları nelerdir?

Kapari neye iyi gelir? Kaparinin (Gebre otu) faydaları nelerdir?

Son yıllarda çokça tüketilen ve oldukça sağlıklı olan gıdalardan birisi kapari bir diğer adıoyla gebre otudur. Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişen bir bitki olan kapari, içerdiği mineraller bakımından oldukça zengindir. Peki kapari ne işe yarar? Kaparinin faydaları nelerdir? Kapari neye iyi gelir?

HABER MERKEZİ

Gebre otu, diğer ismiyle kapari otu dünyanın birçok mutfağında kullanılan bitkilerdendir. Doğada kendiliğinden bulunan gebre otu, sağlık sorunlarında uzun yıllardır kullanılan bitkiler arasında yer alır.

KAPARİ NEDİR?

Potasyum, kalsiyum ve fosfor içeriğiyle çok zengin olan gebre otu, tohum biçiminde yetişebiliyor. Eylül ve Ağustos aylarının bitkisi olan gebre otu, antioksidan etkisiyle bilinmektedir. İnsanlık tarihinde önemli bir yeri olan gebre otu, eski Anadolu'nun en önemli bitkilerinden biridir. Vücudun hemen her organına verdiği katkılarla destek görev görebilmektedir.

KAPARİ NE İŞE YARAR?

Gebre otunun en çok kullanıldığı alan vücut içerisinde oluşabilen rahatsızlıkları gidermesi yönündedir. Hücre hasarını minimum seviyeye indiren gebre otu, ödemlerin de atılmasına destek sağlar.

KAPARİ NEREDE YETİŞİR VE BULUNUR?

Gebre otu Türkiye'nin Akdeniz ve Ege bölgelerinde çok sık yetişebilen bitki türüdür. Dünyada özellikle Afrika ve İspanya'da bulunan gebre otu, çok yıllık bitkiler arasında yer almaktadır.

KAPARİ HANGİ MEVSİMDE OLUR?

Gebre otu Temmuz ve Ağustos aylarında yetişir. Yaz ortalarında meyve veren gebre otu, yazın son aylarında toplanır. Uzun ömürlü olabilen bitkilerden biri olan gebre otu, kendi mevsimi dışında bitki dükkanlarından satın alınabilir.

Kapari neye iyi gelir? Kaparinin Gebre otu faydaları nelerdir?

Gebre otu, uygun ortamlar bulduğunda kendiliğinden yetişebilen bitkidir. Bu nedenle, yetiştiricilik yapabilmek için uygun ortam hazırlamak gerekir Uygun ortamı bulamadığında yetiştirilmesi en zor bitki türüdür.

KAPARİ NASIL KULLANILIR?

Gebre otu, ülkemizde yaygın şekilde tüketilen, ismi kapari olarak bilinen ot türüdür. Bu bitkinin birçok alanda tüketim şeklide bulunur. Turşu olarak kullanılabildiği gibi reçel şeklinde ve kırmızı etle birlikte tüketilebilir.

Hazırladığınız kırmızı veya beyaz etin içerisine gebre otu serpiştirerek kullanabilirsiniz. Dilerseniz, balığın yanında meze olarak tüketebilirsiniz.

KAPARİ FAYDALARI NELERDİR?

Vücudun içerisinde yer alan antioksidan maddeleri dışarıya atar. Ödem attırıcı özellikleri bulunur.

Kapari neye iyi gelir? Kaparinin Gebre otu faydaları nelerdir?

Hücre hasarını minimum seviyelere indirebilen nadir bitkilerden birisidir.

Gebre otunun önemli faydalarından biri, erkek ve kadınlarda cinsel gücü arttırıcı özelliğinin olmasıdır.

Karaciğerde yağlanma sorununu yavaşlatıcı etkisi bulunduğu belirtilir.

Akciğerde var olan hastalıkların iyileştirilmesi için gebre otu tüketilebilir.

Yağ yakımı için kullanılmaktadır. Bu özelliğiyle kilo vermede yardımcı olduğu gözlemlenmiştir.

Kabızlığı önleyici birkaç özelliği bulunur. Sindirimi kolaylaştırıcı yapısı vardır. Bağırsak hareketlerini dengeleyicidir.

KAPARİ NEYE YARAR VE İYİ GELİR?

Gebre otunun insan sağlığında çok değerli yararları vardır. Bunlardan en önemlisi, adet düzenleyici olmasıdır. Basur ve kalçada görülebilen rahatsızlıklara iyi geldiği söylenebilir.

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