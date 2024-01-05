Kapari neye iyi gelir? Kaparinin (Gebre otu) faydaları nelerdir?

Gebre otu, diğer ismiyle kapari otu dünyanın birçok mutfağında kullanılan bitkilerdendir. Doğada kendiliğinden bulunan gebre otu, sağlık sorunlarında uzun yıllardır kullanılan bitkiler arasında yer alır.

KAPARİ NEDİR?

Potasyum, kalsiyum ve fosfor içeriğiyle çok zengin olan gebre otu, tohum biçiminde yetişebiliyor. Eylül ve Ağustos aylarının bitkisi olan gebre otu, antioksidan etkisiyle bilinmektedir. İnsanlık tarihinde önemli bir yeri olan gebre otu, eski Anadolu'nun en önemli bitkilerinden biridir. Vücudun hemen her organına verdiği katkılarla destek görev görebilmektedir.

KAPARİ NE İŞE YARAR?

Gebre otunun en çok kullanıldığı alan vücut içerisinde oluşabilen rahatsızlıkları gidermesi yönündedir. Hücre hasarını minimum seviyeye indiren gebre otu, ödemlerin de atılmasına destek sağlar.

KAPARİ NEREDE YETİŞİR VE BULUNUR?

Gebre otu Türkiye'nin Akdeniz ve Ege bölgelerinde çok sık yetişebilen bitki türüdür. Dünyada özellikle Afrika ve İspanya'da bulunan gebre otu, çok yıllık bitkiler arasında yer almaktadır.

KAPARİ HANGİ MEVSİMDE OLUR?

Gebre otu Temmuz ve Ağustos aylarında yetişir. Yaz ortalarında meyve veren gebre otu, yazın son aylarında toplanır. Uzun ömürlü olabilen bitkilerden biri olan gebre otu, kendi mevsimi dışında bitki dükkanlarından satın alınabilir.