Son zamanların salgını domuz gribi! Dikkat belirti göstermeden bulaşıyor

Son dönemlerde artan başlayan domuz gribi vakaları sebebi ile acil servis ve polikliniklerde oluşan yoğunluğun yanı sıra hastanelerdeki yatan hasta sayılarında da artış meydana geldi. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Dündar Güngör, domuz gribi ve son zamanlardaki artış gösteren enfeksiyonlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Soğuk kış aylarında kapalı ortamlarda bulunan vatandaşlara uyarılarda bulunan Dr. Güngör, "İnsanlar açık havaya soğuktan dolayı çıkamadığı için kapalı ortamlarda bulunuyor. Kapalı ortamlarda yayılması daha hızlı meydana geliyor. Kapalı ortamlara girerken mutlaka kesinlikle maske takılması lazım" dedi.