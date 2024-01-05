Son zamanların salgını domuz gribi! Dikkat belirti göstermeden bulaşıyor

Genellikle belirtiler ortaya çıktıktan sonra hastalar tedaviye geliyorlar. Hastalar bu belirtiler en çok rahatsız eden noktası ise ateş oluyor. Ateş, aşırı çok kas ağrısı ve halsizlik yaptığı için hastanın kendisine kötü hissetmesine sebep oluyor. Bu hastalıkta bizim önemsediğimiz risk grubudur. Yani ileri yaş, kalp hastalığı, tansiyon, şeker gibi kronik hastalıklara olanlarda risk daha yüksek.

Çocuk ve bebek gruplarında da risk yüksek oluyor" şeklinde konuştu. Kapalı alanlarda vatandaşların daha tedbirli olmaları gerektiğine dikkat çeken Dr. Güngör, "Hastalara bizim önerimiz ilk etapta hastalanmamak yönünde oluyor. Bunun içinde bazı tedbirler almak gerekiyor. Kendimizi koruyacağız mümkün olduğunca toplu alanlara girerken maske takılması gerekiyor. Kış ortamında böyle hastalıklar daha yaygın oluyor. Yani Kasım-Aralık-Ocak aylarında çok yaygındır. Mevsimsel grip ile birlikte seyreder. İnsanlar açık havaya soğuktan dolayı çıkamadığı için kapalı ortamda bulunuyorlar. Yayılması daha hızlı meydana geliyor. Kapalı ortamlara girerken mutlaka kesinlikle maske takılması lazım" ifadelerini kullandı.