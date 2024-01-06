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Haberler Sağlık Altın sütün faydaları nelerdir? Altın süt nasıl yapılır?

Altın sütün faydaları nelerdir? Altın süt nasıl yapılır?

Oldukça hafif ve sağlıklı bir içecek olan zerdeçallı süt nam-ı değer altın sütü evde hazırlamak oldukça kolay. Hem sağlıklı hem lezzetli olan zerdeçallı sütün faydaları nelerdir? Zerdeçallı süt yani altın süt nasıl yapılır? Altın sütü kimler tüketmeli? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Zerdeçallı süt yapması zor bir şey değildir. Aşağıda hazırladığımız içerikte sizlerle malzeme ve tarifi paylaştık. Zerdeçallı süt doktorlar tarafından da önerilen bir besindir. Belirli bir tüketim vakti olmayan zerdeçallı süt, bünyede sabah farklı akşam farklı etki yaratmaktadır. Kişiler kararlarını vererek zerdeçallı sütü sabah kahvaltıdan önce ya da akşam yemeğinden önce tüketebilirler.

ZERDEÇALLI SÜTÜN FAYDALARI NELERDİR?

Zerdeçallı süt, doğal bir ağrı kesici olarak bilinir. Baş ağrısı, regl ağrısı, eklem ağrısı gibi rahatsızlıklarda kişiyi rahatlatıcı bir etkisi vardır. Vücudu rahatlatarak uyku performansını yükseltir. Bu da gün içerisinde enerjinin daha yüksek olmasına imkân tanır. Zerdeçallı süt, genelde diyet listelerinde görebileceğiniz içeceklerden bir tanesidir. Metabolizmayı hızlandırarak yağları yakmaya yardımcı olur. Ciltteki akneleri azaltır ve cilt lekelerini seyreltir. Solunum yolu rahatsızlıklarının iyileşmesine yardımcı olur. Karaciğer yağlanmasına karşı güçlü bir bağışıklık kazandırır. Spor sonrası zedelenmiş kasların toparlanmasına yardımcı olur. İştahı doğal bir şekilde azaltarak zayıflamayı kolaylaştırır. Hücreleri yenilemede etkilidir.

Altın sütün faydaları nelerdir? Altın süt nasıl yapılır?

ZERDEÇALLI SÜT NASIL YAPILIR?

Zerdeçallı süt yapmak için gereken malzemeleri aşağıda sizler için sıraladık.

1 su bardağı kadar süt
1 çay kaşığı kadar bal
Yarım çay kaşığı kadar taze çekilmiş karabiber
1 parça kadar da taze zerdeçal

Zerdeçallı sütü yapmak için aşağıdaki tarifi eksiksiz uygulayınız.

1 parça zerdeçal, rendenin en küçük tarafı ile rendelenir. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar rendelenmiş zerdeçal yeterli olacaktır.
Daha sonra büyük bir cezveye 1 su bardağı kadar süt alınır.
Rendelenmiş taze zerdeçal sütün üzerine eklenir ve kısık ateşte karıştırılarak kaynatılır.
Kaynama noktasına geldiğinde 1-2 dakika kadar daha ocakta tutulup, sonrasında alınır.
Süt içerisine koyulan yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber karışımı güçlendirecektir.
İstendiği taktirde süt yeteri kadar ılıdığımda 1 çay kaşığı bal dökülerek zerdeçallı süt tatlandırılabilir.

Altın sütün faydaları nelerdir? Altın süt nasıl yapılır?

ZERDEÇALLI SÜT NE İŞE YARAR?

Zerdeçallı süt içinde bazı faydalı mineraller bulundurur. Örneğin zerdeçal içinde bulunan kurkumin, hücrelerin yenilenmesine büyük katkı sağlamaktadır. Bunun yanında zerdeçal içinde bulunan mineraller spor sonunda kasları rahatlatmaya büyük oranda fayda sağlar. Cilt sağlığından saç sağlığına kadar birçok noktada iyileşme sağlayan zerdeçallı süt doktorlar tarafından da abartmadan kullanımı önerilen bir içecektir.

ZERDEÇALLI SÜT İLE ZAYIFLAMA

Zerdeçallı süt içerisinde bulundurduğu mineraller sayesinde tok tutucu özelliğe sahiptir ve bu tok tutucu özellik de sağlıklı bir şekilde zayıflamanıza imkan tanır. Zerdeçallı süt tok tutma özelliğinin yanında metabolizmayı hızlandırmayı sağlayarak yağ yakımını oldukça kolaylaştırır.

ZERDEÇALLI SÜT NE ZAMAN İÇİLİR?

Zerdeçallı süt çok ağır bir içecek değildir. Bu nedenle günün her saatinde içilebilir. Sabah içildiğinde vücuda enerji veriyorken yemekten önce içildiğinde kasları gevşetir, sinirleri yatıştırır. Yemeğin de verdiği ağırlıkla güzel bir uyku çekmenize olanak tanır.

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