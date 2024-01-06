Ceviz kabuğunun faydaları nelerdir? İşte ceviz kabuğunun bilinmeyenleri...

CEVİZ KABUĞU FAYDALARI NELERDİR?



Ceviz kabukları bariyeri; insan vücudunun işlemesi için gerekli olan bir özelliğine sahiptir. İyot eksikliği insan vücudunda tiroid bozukluğuna, göğüs hastalıklarına, diyabet gibi birçok hastalığa neden olabilmektedir. Kişide halsizlik, ellerde titreme, sinirlilik durumu, yüksek tansiyon, uykusuzluk gibi etkiler de göstermektedir.



Ceviz kabuğunun faydalarından yararlanmak için en iyi yararlanma şekli ceviz kabuklarının su ile kaynatılmasıdır. Ceviz kabuğu cilde ve parlaklık veren dişlerin beyazlamasını sağlayan besinleri içerir. Ceviz kabuğunun sert kısımlarının yanı sıra cevizin içinde bulunan ve cevizi saran ince kabuk oldukça önemli ve faydalıdır.



Ceviz kabuğu bağışıklığı artırıcı etkiye sahiptir. Kabuklarının kaynatılarak içilmesi kişilerin bağışıklığını arttırıcı bir özelliğe sahiptir. Antioksidan içeriği sayesinde özellikle kış aylarında ceviz kabuğu suyu tüketilmesi uzmanlarca tavsiye edilmektedir.



Yaşlanmayı geciktirir. Cilt için en önemli vitaminlerden bir tanesi olan B vitamini ceviz kabukları içerisinde bolca bulunan bir vitamin çeşididir. B vitamini stresi yönetmesi ve stres seviyesini düşürmesi ile bilinen bir vitamindir. Yüksek stres seviyesinden dolayı kişilerde cilt bozuklukları ve kırışıklıklar meydana gelir. Bunu önlemek için B vitamini ve E vitamini oldukça etkilidir. Ceviz kabukları da B vitamini yönüyle oldukça zengin bir besin olduğu için tüketilmesi cilt yaşlanmasını geciktirici bir etki yaratır.



Göz çevresindeki halkalardan kurtulmayı sağlar. Ceviz kabukları özellikle göz çevresinde oluşan koyu renkli halkaların giderilmesinde de oldukça etkilidir. Cildin canlı ve ışıltılı görünmesini sağlayan ceviz kabuğu suyu özellikle göz çevresinde oluşan koyu renkli halka ve gözlerde ki şişliği yatıştırma konusunda oldukça etkilidir. Ceviz Kabuğu suyunun pamuk yardımıyla göz altlarında bekletilmesi iyi sonuçlar vermeyi sağlayacaktır.



Kepeği Önler. Ceviz kabukları aynı zamanda nemlendirme özelliği sayesinde saçlar için oldukça önemli bir besindir. Hem saç, hem saç dipleri için oldukça önemli olan ceviz kabuğu suyu duştan sonra saç diplerine masaj yapıldığında 0 doğal ve etkili olan kepek önleyici bir görev görür.

