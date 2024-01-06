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Haberler Sağlık Ceviz kabuğunun faydaları nelerdir? İşte ceviz kabuğunun bilinmeyenleri...

Ceviz kabuğunun faydaları nelerdir? İşte ceviz kabuğunun bilinmeyenleri...

Ceviz sıklıkla tüketilen ve oldukça sevilen çok faydalı kuruyemişlerden biridir. Ceviz kadar ceviz kabuğu da insan sağlığına iyi gelmektedir. Peki ceviz kabuğunun faydaları nelerdir? İşte ceviz kabuğunun bilinmeyenleri...

HABER MERKEZİ

Ceviz faydaları saymakla bitmeyecek tohumların başında gelir. Özellikle beyne benzeyen yapısı sayesinde beynin gelişmesinde oldukça etkili olan ceviz sadece içi ile değil kabuğuyla da oldukça faydalıdır. Doğanın insanlara sağladığı en önemli mucizeler arasında görülen ceviz kabuğu su ile kaynatılarak tüketilmektedir. Böylece birçok rahatsızlığa iyi gelmesi yönüyle oldukça önemlidir. Hem içi hem kabuğuyla insan hayatı için oldukça faydalı olan ceviz ve ceviz kabuğu suyu tüketimi uzmanlarca da tavsiye etmektedir.

Ceviz kabuğunun faydaları nelerdir? İşte ceviz kabuğunun bilinmeyenleri...

CEVİZ KABUĞU FAYDALARI NELERDİR?

Ceviz kabukları bariyeri; insan vücudunun işlemesi için gerekli olan bir özelliğine sahiptir. İyot eksikliği insan vücudunda tiroid bozukluğuna, göğüs hastalıklarına, diyabet gibi birçok hastalığa neden olabilmektedir. Kişide halsizlik, ellerde titreme, sinirlilik durumu, yüksek tansiyon, uykusuzluk gibi etkiler de göstermektedir.

Ceviz kabuğunun faydalarından yararlanmak için en iyi yararlanma şekli ceviz kabuklarının su ile kaynatılmasıdır. Ceviz kabuğu cilde ve parlaklık veren dişlerin beyazlamasını sağlayan besinleri içerir. Ceviz kabuğunun sert kısımlarının yanı sıra cevizin içinde bulunan ve cevizi saran ince kabuk oldukça önemli ve faydalıdır.

Ceviz kabuğu bağışıklığı artırıcı etkiye sahiptir. Kabuklarının kaynatılarak içilmesi kişilerin bağışıklığını arttırıcı bir özelliğe sahiptir. Antioksidan içeriği sayesinde özellikle kış aylarında ceviz kabuğu suyu tüketilmesi uzmanlarca tavsiye edilmektedir.

Yaşlanmayı geciktirir. Cilt için en önemli vitaminlerden bir tanesi olan B vitamini ceviz kabukları içerisinde bolca bulunan bir vitamin çeşididir. B vitamini stresi yönetmesi ve stres seviyesini düşürmesi ile bilinen bir vitamindir. Yüksek stres seviyesinden dolayı kişilerde cilt bozuklukları ve kırışıklıklar meydana gelir. Bunu önlemek için B vitamini ve E vitamini oldukça etkilidir. Ceviz kabukları da B vitamini yönüyle oldukça zengin bir besin olduğu için tüketilmesi cilt yaşlanmasını geciktirici bir etki yaratır.

Göz çevresindeki halkalardan kurtulmayı sağlar. Ceviz kabukları özellikle göz çevresinde oluşan koyu renkli halkaların giderilmesinde de oldukça etkilidir. Cildin canlı ve ışıltılı görünmesini sağlayan ceviz kabuğu suyu özellikle göz çevresinde oluşan koyu renkli halka ve gözlerde ki şişliği yatıştırma konusunda oldukça etkilidir. Ceviz Kabuğu suyunun pamuk yardımıyla göz altlarında bekletilmesi iyi sonuçlar vermeyi sağlayacaktır.

Kepeği Önler. Ceviz kabukları aynı zamanda nemlendirme özelliği sayesinde saçlar için oldukça önemli bir besindir. Hem saç, hem saç dipleri için oldukça önemli olan ceviz kabuğu suyu duştan sonra saç diplerine masaj yapıldığında 0 doğal ve etkili olan kepek önleyici bir görev görür.

Ceviz kabuğunun faydaları nelerdir? İşte ceviz kabuğunun bilinmeyenleri...

CEVİZ KABUĞU SUYUNUN AZ BİLİNEN FAYDALARI

Kanseri önler. Her sabah ceviz kabuğu suyu içmek kanserden koruyucu bir etki göstermektedir.

Saç rengini düzenler. Ceviz kabuğu saça sağlıklı bir parlaklık kazandırırken saç rengini de güzelleştiren bir etkiye sahiptir.

Kabızlığı önler ve sindirim sisteminin çalışmasını sağlar. Özellikle kabızlık yaşayan ve buna bağlı kilo sorunu bulunan kişiler bağırsakların hareketlerini artırmak amacıyla ceviz kabuğu suyu tüketebilir. Sindirim sistemleri problemlerini kısa sürede çözme konusunda ceviz kabuğu suyu oldukça etkilidir.

CEVİZ KABUĞU SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Ceviz kabuğu suyunda antioksidan özelliği sayesinde zayıflatıcı bir etkide bulunmaktadır. Sindirim sisteminde hızlandırıcı etkisi bulunan ceviz kabuğu suyu bu özelliği ile kilo vermede de oldukça etkili bir yöntemdir. Aynı zamanda oldukça sağlıklı olan Ceviz Kabuğu suyu bir haftada 4 kilo kadar verdirdiği bilinmektedir.

Vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olan ceviz kabuğu suyu bağışıklığı güçlendirici bir etkisi de bulunmaktadır. Bu sebeple ceviz kabuğu suyu hazırlamak isteyenler 6 adet ceviz kabuğu 2 su bardağı su ile kaynatılarak tüketebilir.

Zayıflamak isteyenler için ceviz kabuğu suyu hazırlarken ise yarım fincan ceviz kabuğu suya atılır. Bir kaseye konduktan sonra üzerine 2 su bardağı su dökülür. 10 dakika kadar kaynattıktan sonra soğutularak yemeklerden yarım saat önce içilir.

Başka bir ceviz kabuğu suyu hazırlanma yöntemi ise 6 ceviz kabuğunun 1 litre suda kaynatılarak içine 2 yemek kaşığı sirke eklenir. 15 dakika kadar kaynayan karışım sabah akşam aç karnına birer bardak içilir.

Böylece özellikle zayıflamak isteyenler ve ceviz kabuğu suyundan yararlanmak isteyenler için hazırlanabilecek ceviz kabuğu suyu özellikle aç karna tüketilmelidir. Ceviz kabuğu suyunun en etkili tüketimi aç karna olmasıdır. Böylece ceviz kabuğu suyu kişilere daha faydalı olacaktır. Ceviz kabuğu suyunun cevizle birlikte tüketilmesi de oldukça önemlidir.

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