Menopoz döneminde kemik sağlığına dikkat!

MENOPOZ dönemi kadınlar için önemli değişimlerin yaşandığı bir süreç. Bu süreçte omurga, kemik, kas ve eklemlerinde hassasiyet yaşayan kadınların sayısı epey fazla. Menapoz döneminde kemik sağlığı açısından kadınları neler beklediğini anlatan Ortopedi ve Travmatoloji Hekimi Op. Dr. Evren Fehmi Atay, çocuk yaştan itibaren alınabilecek önlemler konusunda da önemli bilgiler paylaşıyor.

KADINLARDA RİSK DAHA ÇOK

KEMİK sağlığını etkileyen birçok faktör bulunduğunu belirten Op. Dr. Evren Fehmi Atay, "Bu faktörler kısaca yaş, cinsiyet, yaşam tarzı, alışkanlıklar, kilo ve kronik hastalıklar olarak özetlenebilir. Kemik erimesi söz konusu olduğunda ise kadınlar erkeklere oranla çok daha büyük bir risk altında" dedi. Kemik erimesi ile daha az ve geç karşılaşmak için menopoz döneminden önce kadınların herhangi bir manisi yoksa süt ürünlerini dengeli ve düzenli bir şekilde tüketmesi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Atay, "Süt ürünlerine ek olarak yeşillik ve güneş alımı da çok önemli" dedi.