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Haberler Sağlık Sürekli halsiz hissediyorsanız dikkat! Uzmanından vitamin uyarısı

Sürekli halsiz hissediyorsanız dikkat! Uzmanından vitamin uyarısı

Kimi zaman günün koşturmacası etkili olsa da bazı zamanlar sakin geçen günün ardından bile halsizlik hissi yaşanabiliyor. Sürekli yorgunluk, halsizlik, sık hastalanma yaşayanlara uzmanından vitamin uyarısı geldi. Uzman Diyetisyen Canel Öner Sayar "B6 vitamini eksiliğinde kırmızı kan hücrelerinin üretimindeki azalmaya bağlı olarak kansızlık (anemi) gelişerek sürekli yorgunluk, halsizlik ve enerji düşüklüğü oluşur. Deri döküntüleri, dudaklarda çatlama, ağız ve dudakların çevresinde kuruluk ve dökülmeler yaşanır" dedi.

AA
Sürekli halsiz hissediyorsanız dikkat! Uzmanından vitamin uyarısı

"B6 vitamini eksiliğinde kırmızı kan hücrelerinin üretimindeki azalmaya bağlı olarak kansızlık (anemi) gelişerek sürekli yorgunluk, halsizlik ve enerji düşüklüğü oluşur. Deri döküntüleri, dudaklarda çatlama, ağız ve dudakların çevresinde kuruluk ve dökülmeler yaşanır. Bağışıklık sistemi zayıflığı ile enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riski yükselir. El, ayak, parmaklarda uyuşukluk ile karıncalanma hissi, bebeklerde huzursuzluk, sürekli huysuzluk görülebilir. Hamilelerde ise sabahları aşırı bulantı, bilinç bulanıklılığı, konsantrasyon güçlüğü ve unutkanlık gibi bilişsel sorunlara neden olabilir. "

Sürekli halsiz hissediyorsanız dikkat! Uzmanından vitamin uyarısı

Isıya ve ışığa karşı duyarlı olan B6 vitamini, güneş ışığının etkisi ile pişirme ve işlenme sırasında özelliğini kaybedeceğini aktaran Sayar, "Vitamin B6 ışığa karşı duyarlıdır. Aydınlık yerde yüksek sıcaklıkta uzun sürede muamele edilen yiyeceklerdeki vitamin B6'nın bir kısmı vitamin özelliğini kaybeder. Suda erir, su içinde hava ısı ile temas ederse piridoksamin ve piridoksal vitamin özelliğinden kaybeder. Piridoksin ısıya diğerlerinden daha dayanıklıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Sürekli halsiz hissediyorsanız dikkat! Uzmanından vitamin uyarısı

Hayvansal yiyeceklerin yüksek ısıda, özellikle sıvı olarak hazırlandığında moleküler piridoksine yıkılarak vitamin B6 değerinin yarısının kaybolduğuna işaret eden Sayar, "Sterilize edilmiş mamalarda vitaminin yüzde 50'sinin, kahvaltılık tahıl ürünlerinde yüzde 50 ila 70'inin kaybolduğu bildirilmiştir. Hayvanlar ve insanlardaki barsak bakterileri vitamin B6 yaparlar. Barsaklarda yapılan bu vitaminden insanlar yararlanamaz." açıklamasında bulundu. Sayar, yetişkinlerin günlük B6 vitamininin 1.25 ila 1.67mg'ın yeterli olduğunu, kilogram başına ise 25-30 mcg alımının tavsiye etti.

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