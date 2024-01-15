Aç karnına 7 gün boyunca yiyin! Bakın neler oluyor...

Genelde pişirilmiş şekilde tüketimi tercih edilse de beslenme uzmanları, tüm aktif bileşenlerinden faydalanabilmek için sarımsağın çiğ olarak tüketilmesini öneriyor.

Ayrıca sarımsağı bal ile bir karıştırıp sarımsak tüketmeyi hem daha kolay bir hale getirebilir hem de etkisini artırabilirsiniz. İki süper sağlıklı besin olan sarımsak ve bal, bir araya geldiğinde sayısız faydalar sağlayan mucizevi besinlere dönüşüyor.

Bu yöntemden en iyi sonucu alabilmeniz için sarımsak ve balın kaliteli olması çok önemlidir. Adeta kendi başına bir tedavi yöntemi olan sarımsak ve bal karışımını tüketirken tabi ki bunu sağlıklı bir yaşam biçimi ile de desteklemelisiniz.

Sarımsağın içerisinde bulunan sülfür, balın şifalı özellikleri ile birleştiğinde, dolaşım sisteminiz için çok faydalıdır. Bu iki malzeme, pıhtılaşmayı önler ve damarlarınızı güçlendirerek damarda kan pıhtılaşması anlamına gelen tromboz ve varisli damar oluşumunu önler.

Yüksek tansiyon, tüm kalp ve damar sağlığınızı tehdit eden bir rahatsızlıktır. Tansiyonunuzu doğal yöntemlerle kontrol altına almak istiyorsanız her gün aç karnına sarımsak ve bal karışımını tüketmeye özen gösterin.