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Haberler Sağlık Aç karnına 7 gün boyunca yiyin! Bakın neler oluyor...

Aç karnına 7 gün boyunca yiyin! Bakın neler oluyor...

Sarımsak ve bal karışımını hiç denediniz mi? Bu iki doğal mucizevi besin birleşince o kadar faydalı oluyor ki... 7 gün boyunca aç karnına bal ve sarımsak tüketmenin sağlık üzerindeki etkileri nelerdir? Sarımsak ve bal karışımı nelere iyi gelir? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
Aç karnına 7 gün boyunca yiyin! Bakın neler oluyor...

Genelde pişirilmiş şekilde tüketimi tercih edilse de beslenme uzmanları, tüm aktif bileşenlerinden faydalanabilmek için sarımsağın çiğ olarak tüketilmesini öneriyor.

Ayrıca sarımsağı bal ile bir karıştırıp sarımsak tüketmeyi hem daha kolay bir hale getirebilir hem de etkisini artırabilirsiniz. İki süper sağlıklı besin olan sarımsak ve bal, bir araya geldiğinde sayısız faydalar sağlayan mucizevi besinlere dönüşüyor.

Bu yöntemden en iyi sonucu alabilmeniz için sarımsak ve balın kaliteli olması çok önemlidir. Adeta kendi başına bir tedavi yöntemi olan sarımsak ve bal karışımını tüketirken tabi ki bunu sağlıklı bir yaşam biçimi ile de desteklemelisiniz.

Sarımsağın içerisinde bulunan sülfür, balın şifalı özellikleri ile birleştiğinde, dolaşım sisteminiz için çok faydalıdır. Bu iki malzeme, pıhtılaşmayı önler ve damarlarınızı güçlendirerek damarda kan pıhtılaşması anlamına gelen tromboz ve varisli damar oluşumunu önler.

Yüksek tansiyon, tüm kalp ve damar sağlığınızı tehdit eden bir rahatsızlıktır. Tansiyonunuzu doğal yöntemlerle kontrol altına almak istiyorsanız her gün aç karnına sarımsak ve bal karışımını tüketmeye özen gösterin.

Aç karnına 7 gün boyunca yiyin! Bakın neler oluyor...

KÖTÜ KOLESTROLÜ KONTROL ALTINA ALIR

Çiğ sarımsağın ezilmesiyle ortaya çıkan allisin maddesi, birikmiş kolesterolü atarak kan dolaşımınızı temizlemeye yardımcı olur. Ayrıca trigliserit seviyelerinin de dengeli kalmasını sağlar.

ENFLAMASYONU AZALTIR

Yapılan çalışmalar, pek çok kronik rahatsızlığın, bedendeki dengesizliklerden kaynaklanan enflamasyon nedeniyle ortaya çıktığını göstermektedir.

Hem sarımsak hem de bal, enflamasyonla savaşan besinlerdir. Bunun yanı sıra artrit, ödem ve kas rahatsızlığı gibi durumlara etkili doğal ağrı kesicilerdir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Antimikrobiyel ve antifungal özellikleri bulunan bal ve sarımsak besinleri, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur. İki besin de vücudunuzun virüsler, bakteriler ve diğer patojenlere karşı olan savunmasını artırır.

Aç karnına 7 gün boyunca yiyin! Bakın neler oluyor...

ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİR

Öksürüğünüz ister bakteriyel enfeksiyon ister virüs sonucu olsun, bal ve ezilmiş sarımsakla hazırlayacağınız şurup, öksürüğünüzü kesip atacaktır. Bu karışım, hissettiğiniz rahatsızlığı azaltır ve balgam söktürücü etkiye sahiptir.

GRİP VE SOĞUK ALGINLIĞININ İYİLEŞMESİNİ HIZLANDIRIR

Tüm soğuk algınlığı ve grip semptomları, bal ve sarımsak karışımının düzenli kullanılması ile bastırılabilir. Bu karışım, virüslerle savaşmanıza yardımcı olur. Ayrıca solunum yolunuzu korumaya yardımcı olan antikorların üretilmesini sağlar.

SARIMSAK VE BAL KARIŞIMININ YAPILIŞI

Sarımsak ve bal karışımından tam anlamıyla faydalanabilmek için kullandığınız sarımsak ve balın organik olduğundan emin olun.

Malzemeler:

1 bardak bal (335 gram)
10 diş sarımsak
1 kapaklı cam kavanoz

Nasıl hazırlanır?

Sarımsağı soyup ufak ufak doğrayabilir ya da ezebilirsiniz.

Balı cam kavanoza koyup üzerine sarımsakları ekleyin.
Kavanozun kapağını kapatıp, 1 hafta boyunca karanlık bir yerde bekletiniz.
1 hafta sonra sağlıklı, ev yapımı bir şurubunuz olacak.

Nasıl tüketilir?

Bal ve sarımsak karışımını, sabahları kahvaltıdan önce 1 kaşık ister olduğu gibi ister biraz ılık su ekleyerek tüketin.
Bu karışımı 7 gün boyunca her sabah tüketin ve 1-2 hafta ara verip tekrar 7 gün boyunca tüketin.
Şekerlenmesini önlemek için karışımı oda sıcaklığında muhafaza edin.
Bu karışımın etkisinin, günlük alışkanlıklarına göre kişiden kişiye farklılık göstereceğini unutmayın.
Eğer doymuş yağlar, şeker ve diğer zararlı yiyeceklerle beslenmeye devam ederseniz, şurubun çok bir etkisi olmayacaktır.

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