Kabuğunu sakın çöpe atmayın! Faydaları saymakla bitmiyor...

Mandalina, turunçgiller familyasında yer alan ve vitamin içeren bir meyvedir. Kışın özellikle gribal enfeksiyonlarla savaşma noktasında büyük öneme sahip bu meyve sıklıkla tüketilmektedir. Bağışıklığımızı koruyan ve hastalıklarla savaşmamızda yardımcı olan mandalinanın birçok faydasına şahit olduk. Mandalinanın kendisi kadar değerli kabukları, insan vücuduna pek çok faydası vardır.

MANDALİNA KABUĞU FAYDALARI NELERDİR?

Mandalina kabuğunu çöpe atmak yerine değerlendirebileceğiniz pek çok faydası bulunuyor. Bronşit hastalığında, bir bardak sıcak suya iki yemek kaşığı mandalina kabuğunu ekleyip bir saat beklettikten sonra tüketmek, bu hastalığı doğal bir şekilde gidermenizi sağlar. Öksürük ve burun tıkanıklığında da fayda sağlayan bu kabuklar, yine suya eklenip bekletildikten sonra tüketilebilir.

Sindirim sorunlarına da faydalı olan bu kabukları toz haline getirerek yemeklerde kullanabilirsiniz. Böylece mide ağrılarınız ve sindirim sorunlarınızın kısa sürede çözülmesine yardımcı olur. Ayak mantarı şikâyeti olanlar bu kabukları, mantarın bulunduğu yere koymalıdır. Bunların yanı mandalina kabuğunun hipertansiyon ve beyin tümörüne de faydası vardır.

MANDALİNA KABUĞU NE İŞE YARAR?

Mandalina kabuğunun faydalarının yanı sıra ne işe yaradığı da önemli bir husustur. Mandalina kabuklarının beyaz kısımları yüksek pektin içeriğine sahiptir. Pektin ise diyet lifinin bileşenidir ve kolesterolü düşürücü bir etkisi vardır. Bu mucizevi kabuklar hazımsızlığı azaltır ve bağışıklık sistemine güç katar.