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Hindistan cevizi yağı neye iyi gelir? Faydaları nelerdir?

Sağlık açısından oldukça faydalı, kozmetik alanında da çok kullanılan hindistan cevizi yağı ile de şifa dağıtıyor. Peki hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir? Hindistan cevizi yağı neye iyi gelir? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
Hindistan cevizi yağı neye iyi gelir? Faydaları nelerdir?

Hindistan cevizi yağı yapılan araştırmalara göre yüzde 80'den fazla doymuş yağ içerir. Bazı uzmanlar doymuş yağları kardiyovasküler ve diğer hastalıklarla ilişkilendirmiştir. 2015-2020 Amerikalılar için Beslenme Kılavuzları, doymuş yağ tüketiminin bir günün kalorisinin % 10'undan daha azıyla sınırlanmasını önermektedir. Bu, günde 2000 kalorilik bir diyet uygulayan birinin her gün 20 gramdan (g) fazla doymuş yağ tüketmemesi gerektiği anlamına gelir. Ancak bu yağın saça ve cilde olan faydaları günümüzde kozmetik üreticilerinin de kullanımına neden olmuştur. Peki, Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir? Hindistan cevizi yağı ne işe yarar? Yüze ve saça faydalı mı? İşte tüm bu soruların cevabı…

Hindistan cevizi yağı neye iyi gelir? Faydaları nelerdir?

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ FAYDALARI

Cildinize uygulandığında, hindistan cevizi yağı güneşin ultraviyole (UV) ışınlarından koruyabilir, bu da cilt kanseri riskinizi artırabilir ve kırışıklık ve kahverengi lekelere neden olabilir.

Aslında bir çalışma, hindistan cevizi yağının güneşin UV ışınlarının yaklaşık% 20'sini bloke ettiğini buldu

Bununla birlikte, UV ışınlarının yaklaşık% 90'ını engelleyen geleneksel güneş koruyucu ile aynı korumayı sağlamadığını unutmayın.

Başka bir çalışma, hindistan cevizi yağının güneş koruma faktörüne (SPF) 7 sahip olduğunu ve bunun bazı ülkelerde hala minimum tavsiyeden daha düşük olduğunu tahmin etti.

Hindistan cevizi yağı neye iyi gelir? Faydaları nelerdir?

METABOLİZMANIZI HIZLANDIRIN!

Hindistan cevizi yağı orta zincirli trigliseritler (MCT'ler) içerir. Bunlar hızla emilen ve yaktığınız kalori miktarını artırabilen yağ asitleridir

Kontrollü çalışmalar, MCT'lerin metabolik hızınızı - en azından geçici olarak - önemli ölçüde artırabildiğini göstermiştir

Bir çalışma, 15-30 gram MCT'nin 24 saatlik bir süre boyunca yakılan kalori sayısını ortalama 120 arttırdığını bulmuştur

YÜKSEK SICAKLIKLARDA GÜVENLE PİŞİR!

Hindistan cevizi yağı çok yüksek doymuş yağ içeriğine sahiptir. Aslında, yağının yaklaşık% 87'si doymuştur (7).

Bu özellik, kızartma da dahil olmak üzere yüksek ısıda pişirme için en iyi yağlardan biri olmasını sağlar.

Doymuş yağlar, bitkisel yağlarda bulunan çoklu doymamış yağ asitlerinin aksine yüksek sıcaklıklara ısıtıldıklarında yapılarını korurlar.

Mısır ve aspir gibi yağlar ısıtıldığında toksik bileşiklere dönüştürülür. Bunlar sağlığa zararlı etkileri olabilir

Bu nedenle, hindistan cevizi yağı yüksek sıcaklıklarda yemek pişirmek için daha güvenli bir alternatiftir.

Diş Sağlığınıza iyi gelir!

Hindistan cevizi yağı, Streptococcus mutans, ağzınızdaki diş plağı, diş çürüğü ve diş eti hastalığına neden olan bakteriler gibi bakterilere karşı güçlü bir silah olabilir.

Bir çalışmada, 10 dakika boyunca hindistan cevizi yağı ile - yağ çekme olarak bilinen - terleme, bu bakterileri antiseptik bir ağız gargarası ile durulama kadar etkili bir şekilde azalttı

Başka bir çalışmada, hindistan cevizi yağı ile günlük olarak terleme, diş eti iltihabı (iltihaplı diş etleri) olan gençlerde iltihap ve plakları önemli ölçüde azalttı

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI CİLDE FAYDALARI

Araştırmalar, hindistan cevizi yağının en azından mineral yağı ve diğer geleneksel nemlendiricilerin yanı sıra dermatiti ve diğer cilt bozukluklarını iyileştirdiğini göstermektedir

Egzama olan çocuklarda yapılan bir çalışmada, hindistan cevizi yağı ile tedavi edilenlerin% 47'si büyük gelişmeler kaydetmiştir

Hindistan cevizi yağı neye iyi gelir? Faydaları nelerdir?

BEYİN FONKSİYONUNU GELİŞTİRİN

Hindistan cevizi yağındaki MCT'ler karaciğeriniz tarafından parçalanır ve beyniniz için alternatif bir enerji kaynağı olarak işlev görebilen ketonlara dönüşür

Birçok çalışma MCT'lerin epilepsi ve Alzheimer dahil olmak üzere beyin bozukluklarına etkileyici faydaları olduğunu bulmuştur.

Bazı araştırmacılar, keton üretimini artırmak için hindistancevizi yağını MCT kaynağı olarak kullanmanızı önerir

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Hindistan cevizi yağı bacaklarınız, kollarınız ve dirsekleriniz için harika bir nemlendirici özelliği taşımaktadır.

Yüzünüzde de kullanabilirsiniz - ancak çok yağlı cilde sahip olanlar için önerilmez.

Ayrıca çatlamış topukların onarılmasına yardımcı olabilir. Yatmadan önce topuklarınıza ince bir kat uygulayın, çorap giyin ve topuklarınız pürüzsüz olana kadar her gece devam edin.

ENFEKSİYONLARLA MÜCADELEYE YARDIMCI OLABİLİR!

Saf hindistancevizi yağı, enfeksiyonların tedavisinde yardımcı olabilecek antibakteriyel özelliklere sahiptir.

Bir test tüpü çalışması, yaygın olarak C. diff olarak bilinen bağırsak bakterilerinin Clostridium difficile'nin büyümesini durdurduğunu ve ciddi ishale neden olduğunu buldu

Ayrıca mayalarla savaşır gibi görünmektedir - genellikle hindistancevizi yağındaki ana yağ asidi olan laurik aside atfedilen bir etki

Bununla birlikte, hiçbir çalışma, hindistancevizi yağının yenildiğinde veya cilde uygulandığında enfeksiyonların tedavisinde etkili olduğunu kanıtlamamıştır.

'İYİ' HDL KOLESTEROLÜNÜZÜ ARTIRIN!

Hindistan cevizi yağının bazı insanlarda kolesterol seviyelerini arttırdığı gösterilmiştir.

Bununla birlikte, en güçlü ve en tutarlı etkisi, "iyi" HDL kolesterolünde bir artıştır

Karın obezitesi olan kadınlarda yapılan bir çalışmada, HDL'nin hindistancevizi yağı tüketen bir grupta arttığı, soya fasulyesi yağı tüketenlerde azaldığı bulundu

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI KULLANIMI

Ev yapımı bitter çikolata, hindistancevizi yağının sağlık yararlarından yararlanmanın lezzetli bir yoludur.

Sadece hindistancevizi yağı 24 ° C'de (76 ° F) eridiğinden buzdolabında veya dondurucuda saklamayı unutmayın.

Çevrimiçi bir tarif bulmak ve başlamak kolaydır. İşleri sağlıklı tutmak için şekersiz fikirler arayın.

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