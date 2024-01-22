Hindistan cevizi yağı neye iyi gelir? Faydaları nelerdir?

BEYİN FONKSİYONUNU GELİŞTİRİN
Hindistan cevizi yağındaki MCT'ler karaciğeriniz tarafından parçalanır ve beyniniz için alternatif bir enerji kaynağı olarak işlev görebilen ketonlara dönüşür
Birçok çalışma MCT'lerin epilepsi ve Alzheimer dahil olmak üzere beyin bozukluklarına etkileyici faydaları olduğunu bulmuştur.
Bazı araştırmacılar, keton üretimini artırmak için hindistancevizi yağını MCT kaynağı olarak kullanmanızı önerir
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI CİLDE FAYDALARI NELERDİR?
Hindistan cevizi yağı bacaklarınız, kollarınız ve dirsekleriniz için harika bir nemlendirici özelliği taşımaktadır.
Yüzünüzde de kullanabilirsiniz - ancak çok yağlı cilde sahip olanlar için önerilmez.
Ayrıca çatlamış topukların onarılmasına yardımcı olabilir. Yatmadan önce topuklarınıza ince bir kat uygulayın, çorap giyin ve topuklarınız pürüzsüz olana kadar her gece devam edin.
ENFEKSİYONLARLA MÜCADELEYE YARDIMCI OLABİLİR!
Saf hindistancevizi yağı, enfeksiyonların tedavisinde yardımcı olabilecek antibakteriyel özelliklere sahiptir.
Bir test tüpü çalışması, yaygın olarak C. diff olarak bilinen bağırsak bakterilerinin Clostridium difficile'nin büyümesini durdurduğunu ve ciddi ishale neden olduğunu buldu
Ayrıca mayalarla savaşır gibi görünmektedir - genellikle hindistancevizi yağındaki ana yağ asidi olan laurik aside atfedilen bir etki
Bununla birlikte, hiçbir çalışma, hindistancevizi yağının yenildiğinde veya cilde uygulandığında enfeksiyonların tedavisinde etkili olduğunu kanıtlamamıştır.
'İYİ' HDL KOLESTEROLÜNÜZÜ ARTIRIN!
Hindistan cevizi yağının bazı insanlarda kolesterol seviyelerini arttırdığı gösterilmiştir.
Bununla birlikte, en güçlü ve en tutarlı etkisi, "iyi" HDL kolesterolünde bir artıştır
Karın obezitesi olan kadınlarda yapılan bir çalışmada, HDL'nin hindistancevizi yağı tüketen bir grupta arttığı, soya fasulyesi yağı tüketenlerde azaldığı bulundu
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI KULLANIMI
Ev yapımı bitter çikolata, hindistancevizi yağının sağlık yararlarından yararlanmanın lezzetli bir yoludur.
Sadece hindistancevizi yağı 24 ° C'de (76 ° F) eridiğinden buzdolabında veya dondurucuda saklamayı unutmayın.
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