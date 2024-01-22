Hindistan cevizi yağı neye iyi gelir? Faydaları nelerdir?

METABOLİZMANIZI HIZLANDIRIN!

Hindistan cevizi yağı orta zincirli trigliseritler (MCT'ler) içerir. Bunlar hızla emilen ve yaktığınız kalori miktarını artırabilen yağ asitleridir

Kontrollü çalışmalar, MCT'lerin metabolik hızınızı - en azından geçici olarak - önemli ölçüde artırabildiğini göstermiştir

Bir çalışma, 15-30 gram MCT'nin 24 saatlik bir süre boyunca yakılan kalori sayısını ortalama 120 arttırdığını bulmuştur

YÜKSEK SICAKLIKLARDA GÜVENLE PİŞİR!

Hindistan cevizi yağı çok yüksek doymuş yağ içeriğine sahiptir. Aslında, yağının yaklaşık% 87'si doymuştur (7).

Bu özellik, kızartma da dahil olmak üzere yüksek ısıda pişirme için en iyi yağlardan biri olmasını sağlar.

Doymuş yağlar, bitkisel yağlarda bulunan çoklu doymamış yağ asitlerinin aksine yüksek sıcaklıklara ısıtıldıklarında yapılarını korurlar.

Mısır ve aspir gibi yağlar ısıtıldığında toksik bileşiklere dönüştürülür. Bunlar sağlığa zararlı etkileri olabilir

Bu nedenle, hindistan cevizi yağı yüksek sıcaklıklarda yemek pişirmek için daha güvenli bir alternatiftir.

Diş Sağlığınıza iyi gelir!

Hindistan cevizi yağı, Streptococcus mutans, ağzınızdaki diş plağı, diş çürüğü ve diş eti hastalığına neden olan bakteriler gibi bakterilere karşı güçlü bir silah olabilir.

Bir çalışmada, 10 dakika boyunca hindistan cevizi yağı ile - yağ çekme olarak bilinen - terleme, bu bakterileri antiseptik bir ağız gargarası ile durulama kadar etkili bir şekilde azalttı

Başka bir çalışmada, hindistan cevizi yağı ile günlük olarak terleme, diş eti iltihabı (iltihaplı diş etleri) olan gençlerde iltihap ve plakları önemli ölçüde azalttı

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI CİLDE FAYDALARI

Araştırmalar, hindistan cevizi yağının en azından mineral yağı ve diğer geleneksel nemlendiricilerin yanı sıra dermatiti ve diğer cilt bozukluklarını iyileştirdiğini göstermektedir

Egzama olan çocuklarda yapılan bir çalışmada, hindistan cevizi yağı ile tedavi edilenlerin% 47'si büyük gelişmeler kaydetmiştir