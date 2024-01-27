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Haberler Sağlık Aspir yağı nedir, ne işe yarar? Hangi rahatsızlıklara iyi gelir?

Aspir yağı nedir, ne işe yarar? Hangi rahatsızlıklara iyi gelir?

Binlerce yıldır dünyanın dört bir yanında tıbbi anlamda kullanılan, en köklü antioksidanlı yağ olan aspir yağı içerisinde yoğun ve farklı vitaminler barındırır. Aspir yağı ne için kullanılır? Aspir yağı ne işe yarar?

HABER MERKEZİ
Aspir yağı nedir, ne işe yarar? Hangi rahatsızlıklara iyi gelir?

Asya toplulukları tarafından neredeyse milatan önce keşfedilen aspir otundan çıkartılan yağ bin bir derde devadır. İçeriğinde B vitamin komleksi yüksek olan aspir yağı, ayrıca omega-3 yağ asitlerini barındırır. Aspir yağında olmayan vitamin yoktur.

Özellikle doğada nadir buluna K vitamini bile var. Bu yüzden günümüzde ilaç sanayinde kullanılır. Ancak eski yıllarda alternatif tıbbın göz bebeğiydi. Hastalıkların ilacı olan aspir yağı az miktarda yemek ve salatalarda kullanıldığı gibi suyla seyreltilip içilirdi.

Aspir yağı nedir, ne işe yarar? Hangi rahatsızlıklara iyi gelir?

GÜÇLÜ ANTİOKSİDANLI ASPİR YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Aspir yağı, kandaki kolesterol seviyesini dengeler.

Vücudu enfeksiyonlu hücrelere karşı korur.

Bağışıklık sistemindeki protein sayısını artırır.

Vücutta kanserli olmaya meyilli olan hücreleri devre dışı bırakarak tümör oluşumunu engeller.

Tüketimi boğazı temizler akciğerleri yeniler.

Şeker seviyesini dengeleyerek diyabet hastalarına fayda sağlar.

Aspir yağı nedir, ne işe yarar? Hangi rahatsızlıklara iyi gelir?

E vitamini sayesinde saç köklerini güçlendirerek dökülmenin önüne geçer.

Kemik ağrılarını dindirir.

ASPİR YAĞI NASIL KULLANILIR?

Aspir yağı ihtiyaca göre iki farklı şekilde kullanılabilir. Bunlardan biri direkt olarak cilde sürülmesidir. Bir pamuk yardımı ile kusurlu bölgeye aspir yağı sürülebilir. Bunun yanı sıra aspir yağı içerek tüketime de uygundur. Eğer kişiler aspir yağını içmek isterlerse günde 1 tatlı kaşığı yağı 1 bardak soğuk su içerisine ekleyerek tüketebilir.

ASPİR YAĞ SAÇ İÇİN FAYDALI MI?

Oleik asit saç derisi için oldukça faydalı bir asittir. Aspir yağının da içeriğinde bu asit miktarı olduğu için saça fayda sağlandığı bilinmektedir. Aspir yağı saç için kullanıldığında saç derisini besler ve kan dolaşımının artmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra saçın daha sağlıklı büyümesine yardımcı olur.

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