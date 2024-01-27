Aspir yağı nedir, ne işe yarar? Hangi rahatsızlıklara iyi gelir?

Asya toplulukları tarafından neredeyse milatan önce keşfedilen aspir otundan çıkartılan yağ bin bir derde devadır. İçeriğinde B vitamin komleksi yüksek olan aspir yağı, ayrıca omega-3 yağ asitlerini barındırır. Aspir yağında olmayan vitamin yoktur.

Özellikle doğada nadir buluna K vitamini bile var. Bu yüzden günümüzde ilaç sanayinde kullanılır. Ancak eski yıllarda alternatif tıbbın göz bebeğiydi. Hastalıkların ilacı olan aspir yağı az miktarda yemek ve salatalarda kullanıldığı gibi suyla seyreltilip içilirdi.