Göz kapağı estetiği ile daha genç bir görünüm

Son dönemde estetik cerrahiye artan ilginin önemli bir bölümünün göz çevresi estetiğinin oluşturduğunu söyleyen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Rahmi Evinç, "Kozmetik uygulamaların bile bu kadar çeşitlendiği bir ortamda göz kapağı estetiği operasyonu halen önemini ve etkinliğini korumaktadır. Cerrahi uygulamalar birçok kişi için halen endişe verici işlemler olmakla birlikte, özellikle üst göz kapağı estetiği ameliyatı; uygulama ve iyileşme süreci açısından değerlendirildiğinde bir çok kişinin cesaretini artırmaktadır" dedi.

FİZİKSEL SORUNLAR

UV güneş ışınları gibi çevresel etkenler, kozmetik ürünler, sigara kullanımı, yaş alma vb. nedenlerle tüm yüzde oluşan incelmelerin, sarkma ve kırışıklıkların göz kapaklarını da etkilediğini kaydeden Op. Dr. Rahmi Evinç, "Göz kapakları derisinde oluşan incelme, kırışıklık ve sarkmalar, göz çevresindeki yağ torbalarının da sarkmasıyla birlikte yaşlı, yorgun ve üzgün bir görünüme sebep olmaktadır. Bu sarkmalara müdahale edilmediğinde kişinin görme alanını daraltarak estetik görünümün ötesinde fiziksel sorunlara da neden olabilir. Cerrahi dışı uygulamalarla bu sorunlara çözüm aranmakla birlikte blefaroplasti ameliyatı hala altın standart olarak yerini korumaktadır" diye konuştu.

LOKAL ANESTEZİ İLE

Üst göz kapağı estetiği ameliyatı hakkında bilgiler veren Op. Dr. Evinç, "Ofis şartlarında lokal anestezi altında, hastalarımızla sohbet ederek, müzik dinleyerek yapılan ve yaklaşık bir saat süren bir operasyondur. Bir haftalık iyileşme sürecinde hastalarımızda bir miktar şişlik ve morluk oluşabilmekte, ağrı kesiciyle geçecek kadar hafif ağrılarından başka bir sorunla karşılaşmamakta, ilk günden itibaren kendi ihtiyaçlarını kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan kendileri halledebilmektedirler. Her ameliyatta mutlaka bir miktar yara izi kaçınılmazdır. Üst göz kapağı estetiğinde doğru planlamayla bu yara izi göz kapağındaki katlantıya saklanmaktadır. Ameliyat sonrası reçete ettiğim yara izi giderici kremler düzenli kullanıldığında bu yara izleri sosyal mesafeden fark edilmeyecek seviyeye gelmektedir" şeklinde konuştu.

KOMBİNE EDİLEBİLİR

Göz kapağı estetiğine farklı bir bakış açısı getirmek ve küçük dokunuşlarla sonuçları daha iyi hale getirebilmek adına bu operasyonun lateral kantopeksi (cat eyes- fox eyes), kaş kaldırma, göz çevresi botoks, ışık dolgusu, gençlik aşısı uygulamaları ile kombine edilebildiğini söyleyen Op.

Dr. Rahmi Evinç, "Her türlü tıbbi uygulamanın kişiye özel olması ve işinin uzmanı kişiler tarafından yapılması gerektiği unutulmamalı, karar verme aşamasında kulaktan dolma bilgilere değil uzmanların cevaplarına güvenilmeli ve ona göre hareket edilmelidir" dedi.