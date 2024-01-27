İzmir’de sağlık turizmi sempozyumu yapıldı

"Sağlık bu şehirde" sloganıyla yola çıkılan İzmir Sağlık Turizmi Sempozyumu, TÜRSAB İzmir BTK destekleriyle ve Alfaheal Travel organizasyonu ile Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirildi. Sempozyuma Türkiye'nin birçok şehrinde hizmet veren sağlık turizmi acenteleri, hastaneler, tıp merkezleri ve poliklinik temsilcileri ile tıp dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

İZMİR ÖNEM KAZANIYOR

Sempozyumun açılış konuşmasını Alfaheal Travel&Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Uğur Alfatlı gerçekleştirdi. Sağlık turizminde geçtiğimiz yıl yaklaşık 1.2 milyon hastanın tedavi için ülkemize geldiğini belirten Dr. Uğur Alfatlı, "Sağlık turizminin gerçek bileşenleri kamu kuruluşları ilgili bakanlıklar, özel sektörde doktorlar, klinikler, hastaneler, aracı kuruluşlar, teşvik danışmanları, hukukçular, kalite ve KVKK uzmanları, reklam ajansları, üniversiteler ve tabii ki yerel yönetimler oluşturmaktadır. Bir tanesi eksik olursa kaliteli bir sonuç çıkması beklenemez. Biz de bu nedenle İzmir'de sağlık turizmini geliştirmek özellikle İstanbul ve Antalya ile rekabet edebilir konuma gelebilmek amacıyla tüm sağlık turizmi paydaşlarını bir araya getirmeye çalışarak bu sempozyumu düzenledik. Sempozyumun düzenlenmesinde her türlü desteği veren TÜRSAB İzmir BTK başkanı Kıvanç Meriç'e, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, katılımcı üniversitelere, tüm sponsorlarımıza, konuşmacılarımıza ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

MARKA KENT OLACAK

Fit&Fit Health Journey Travel Genel Koordinatörü ve Sempozyum Koordinatörü Volkan Timurşah, "Bu sempozyumu düzenleyen Alfaheal Travel ve TÜRSAB İzmir BTK arkasında bütün sağlık turizmi paydaşlarının durması İzmir'imiz için çok önemli olmuştur. "Sağlık bu şehirde" sloganıyla yapılan bu sempozyumun en büyük kazancı da sağlık turizmiyle ilgilenen herkesin bir araya gelerek İzmir'imizi marka yapmak için birleşmesidir. Sempozyumda özellikle eğitim konularına ağırlık verilmiş olup bu konuda bilgilendirmeler yapılmıştır. Düzenlenen bu sempozyumun İzmir'de sağlık turizminin gelişmesine katkı sağlamasını diliyorum" diye konuştu.

HUKUKİ SORUMLULUKLAR

Açılış konuşmalarının ardından sempozyuma geçildi. 3 oturumda gerçekleşen sempozyumun ilk oturumunda TÜRSAB İzmir BTK Yönetim Kurulu Üyesi Mehmetcan Özdemir TÜRSAB belgesi ve karşılaşılan sorunlar, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Turizm Şube Müdürü Erkan Ersoy sağlık turizm belgesi ve sağlık turizminde karşılaşılan sorunlar, Türksoy Danışmanlık Genel Müdürü Yalçın Türksoy devlet teşvikleri sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgiler verdiler. İkinci oturumda Av. Gülce Camdemir Moyan sağlık turizminde hukuki İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Turizm Şube Müdürü Erkan Ersoy sağlık turizm belgesi ve sağlık turizminde karşılaşılan sorunlar, Türksoy Danışmanlık Genel Müdürü Yalçın Türksoy devlet teşvikleri sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgiler verdiler. İkinci oturumda Av. Gülce Camdemir Moyan sağlık turizminde hukuki

sorumluluklar, New Health Media Ajans Başkanı Emre Recep Beşkardeş yurt dışı reklam ve pazarlamada izlenmesi gereken yollar, TQNET Bilişim Teknolojileri Kurucusu Yeşim Dinçer kalite belgeleri ve KVKK hakkında katılımcıların sorularını yanıtladı.

İSTİHDAM SORUNLARI

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Sercan Yalçınlı, üniversite hastanelerinin sağlık turizmi potansiyeli, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Nevzat Devebakan üniversite hastanelerinde uluslararası sağlık turizmi, Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nden Prof. Dr. Nesrin Oruç Ertürk, sağlık kuruluşlarında yabancı dil bilen personel açığının karşılanması için okuyan öğrenciler ve mezunlarla yapılacak çalışmalar, Tınaztepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nden Prof. Dr. Hüseyin Can sağlık turizminde istihdam yaratma konularında katılımcılarla karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.