Soğuk havalar diyeti nasıl etkiliyor?

Bu hafta havaların 10 derece birden soğumasıyla kış sonunda geldi diyebiliriz. Peki kış aylarında kilo aldığınızı hiç düşündünüz mü? Soğuk hava koşulları sadece termometrenin düşmesine neden olmaz, aynı zamanda beslenme alışkanlıklarımızı da etkiler. Kış aylarının gelmesiyle birlikte, vücut soğuğa karşı direnç göstermek ve sıcak kalmak amacıyla bazı değişikliklere adapte olur. Bu mevsimsel değişikliklerin, besin tercihlerimizden, iştah düzenimize kadar vücudumuza bir dizi etkisi vardır.

HAREKET AZALDI

Havalar soğuduğunda pek çoğumuz kapalı mekanlarda ve evimizde vakit geçirmeye yöneliriz. Hele ki tatilse sıcak battaniye ve sıcak çay en sadık dostumuz olabilir. Hatta kendinizi kalın kıyafetlerin içinde iyice hantal hissetmeye başlamış da olabilirsiniz. Tabii ki, bu durumun bir bedeli var. İşte bu hareketsizlik maalesef ye iç yat döngüsü ile beraber kilo almanızı tetikliyor. Peki bu durumdan çıkış yolu ne olmalı? Öncelikle dışarı çıkamıyorsak yoga, pilates gibi basit iç mekan egzersizleri hem beden hem de ruh için harika birer aktivite olabilir. Bu sporlar için kendinize haftalık hedef koymak motivasyonunuzu artıracaktır. Haftalık birkaç gün yarım saatlik egzersiz gibi küçük ama ulaşılabilir hedeflerle başlayabilirsiniz. Soğuk hava ve dışarı çıkamama konusunda hepimiz benzer duyguları paylaşıyoruz. Ancak hareketsizliğin getirdiği olumsuz etkileri hafifletmek için küçük adımlar atmaya başlamak, hem bedenimize hem de zihnimize iyi gelecektir. Soğuk havaların da tetiklemesiyle salgınlar, çeşit çeşit virüsler yeniden baş gösterdi. Bu dönemde hepimiz için güçlü bir bağışıklık çok önemlidir. İşte hareket etmek burada da öne çıkıyor. Yapacağınız orta tempolu egzersizin bağışıklığınızı desteklediğini biliyor muydunuz? Yapılan çalışmalara göre egzersiz, bağışıklık sisteminde görev alan hücreleri uyararak sayılarında artışa yol açıyor ve dolaşımda, dokularda daha aktif olmalarını sağlıyor. Bir saat civarında orta şiddetli egzersiz bakteri ve virüslerle savaşta önemli rol oynayan nötrofillerin kandaki sayısını yükseltiyor. Fakat hiç dinlenmeden yaptığınız yüksek yoğunluklu antrenmanlar bağışıklığınızı baskılayabilir bu sebeple dikkatli olunmalıdır. Bağışıklığınız için içerisinde doğal antibiyotik besinler bulunan bağışıklık çorbası tarifimi deneyebilirsiniz.

BAĞIŞIKLIK ÇORBASI

Tarifi: Malzemeler: 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 soğan, 3 diş sarımsak, 1 adet havuç, 1 adet kabak, 1 adet kapya biber, 1 su bardağı kırmızı mercimek, 1 litre su veya tavuk suyu, 1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil, 1 tatlı kaşığı kurutulmuş kekik, tuz ve karabiber (damak zevkinize göre). Yapılışı: Büyük bir tencereye zeytinyağını doğranmış soğanı ve ezilmiş sarımsağı ekleyin, bir iki kez karıştırın. Ardından doğranmış havuç, kabak ve kapya biberi ekleyin. Birkaç dakika kadar sebzeleri karıştırarak soteleyin. Yıkanmış kırmızı mercimeği ekleyin ve sebzelerle birlikte karıştırın. Su veya tavuk suyunu tencereye ekleyin. Kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ateşi kısın ve taze rendelenmiş zencefil ile kurutulmuş kekiği ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Çorba malzemeleri iyice pişene kadar kısık ateşte yaklaşık 20-25 dakika kaynatın. Çorba piştikten sonra ocaktan alın ve blender veya çırpıcı ile pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın.

KALORİLİ YİYECEKLERE MEYİL

Soğuk havalarda düşen beden sıcaklığını artırmak için vücudumuz daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Bu da sizi daha fazla yemeye itiyor olabilir. Ayrıca kapalı alanlarda geçirilen sürenin artması güneşten faydalanma süremizi azalttığı için D vitamini seviyelerinizi düşürebilir. D vitamini eksikliği de tokluk hormonunuzu etkiler ve aç hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle D vitamini seviyelerinizi de kontrol ettirmeyi ihmal etmeyin. Son olarak soğukların grupları iç mekanlara çekmesi sosyal etkileşimleri ve yeme alışkanlıklarını etkileyebilir. Grup içinde paylaşılan yemekler ve sıcak içecekler, iştahın artmasına katkıda bulunabilir. Bu dönemdeki iştah artışını sağlıklı besinlerle karşılamaya çalışmanız kilonuzu korumaya yardımcı olacaktır. Sonuçta, kış aylarında kilo alımını etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Hareketsizlik, artan enerji ihtiyacı ve sosyal etkileşimdeki değişiklikler, bu dönemde kilo kontrolünü zorlaştırabilir. Ancak, dengeli bir beslenme ve aktif bir yaşam tarzı, her mevsimde sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Soğuklara inat, sağlıklı hayat.