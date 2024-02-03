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Haberler Sağlık Sarımsağı çiğ tüketmek daha faydalı

Sarımsağı çiğ tüketmek daha faydalı

HABER MERKEZİ
Sarımsağı çiğ tüketmek daha faydalı
SARIMSAĞIN nasıl tüketildiğinin önemli bir etki yarattığını belirten uzmanlar, "Çiğ olarak tüketilebileceği gibi pişirilerek de tüketilebilir. Fakat çiğ tüketildiğinde vücudumuz için daha etkili olmaktadır. Ayrıca sarımsak yutularak ya da ezilerek tüketilebilir. Eğer ezilerek tüketilecekse ezdikten veya kestikten sonra 2-3 dakika bekleyip sonra tüketilmesi, sarımsaktan daha fazla faydalanılabilmesi açısından önemlidir" uyarılarında bulunuyorlar. Öte yandan, sarımsak bağışıklığı güçlendirirken, doğal bir antibiyotik rolü de üstleniyor.
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