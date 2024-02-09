Göbeğiniz düşmüş olabilir! Karın ağrısından kıvrananlar dikkat!

Halk arasında göbek kayması veya göbek kaçması olarak bilinen göbek kaçmasının tedavisi oldukça kolaydır ancak mide hastalıklarının bir belirtisi de olabilir bu nedenle yine de doktora gitmeniz de fayda var.
Halk arasında göbek kayması veya göbek kaçması olarak bilinen göbek kaçmasının tedavisi oldukça kolaydır ancak mide hastalıklarının bir belirtisi de olabilir bu nedenle yine de doktora gitmeniz de fayda var.
Göbek düşmesi yaşayanlar bazen doğal yöntemlere başvurmak isteyebilir. Halk arasında kimi zaman çözüm olabilen bu yöntemlerin uygulanması kesinlikle sakıncalıdır. Doktorunuzun onaylamadığı yöntemlerden uzak durmanız gerekir. Özellikle göbek deliği için sakıncalı herhangi bir yöntemin zararlı sonuçları olabilir. Ayrıca göbek düşmesi yaşayanlarda tıbbi hastalık nedeniyle bu belirtiler ortaya çıkabilir. Bu yüzden ilgili uzman hekime muayene olmalısınız.
GÖBEK DÜŞMESİ İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?
Göbek düşmesi için başvuracağınız doktor genel cerrahi uzmanı olmalıdır. Ayrıca genel cerrahi uzman gözetiminde muayene yapılarak altında yatan herhangi bir hastalığın neden olup olmadığı saptanmalıdır. Göbek düşmesi anne karnında başlayabilir, genellikle bu şikayetle muayeneye gelenlerde doğuştan gelen bir anomali nedeniyle yatkınlık olduğu görülür. Anne karnında doğuma kadar olan zamanda bebek gelişim sürecinde olur. Doğduktan sonra da gelişimde göbeğin içe, yukarı veya aşağıya ya da yana hareket etmesi sonucu oluşan göbek farklı bir konumda bulunur.
GÖBEK DÜŞMESİNE HANGİ BÖLÜM BAKAR?
Bebeklerde sık rastlanılan göbek düşmesi o dönemde sıklıkla rastlanılan göbek bağı düşmesi ile karıştırılabilmektedir. Birbirinden farklı olan bu iki olay çoğunlukla karıştırılır. Basit müdahale ile tedavisi mümkün olan göbek düşmesi genel cerrahi bölümünde düzeltilebilir. Bazı hastalar için cerrahi müdahale şart olabilir. Eğer bu hastalıktan şüpheleniyorsanız ilk olarak genel cerrahiye başvurmalısınız. Gerekli görüldüğü taktirde genel cerrahi farklı bölümlerde muayene için sizi yönlendirir.