Göbeğiniz düşmüş olabilir! Karın ağrısından kıvrananlar dikkat!

GÖBEK DÜŞMESİ İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Göbek düşmesi için başvuracağınız doktor genel cerrahi uzmanı olmalıdır. Ayrıca genel cerrahi uzman gözetiminde muayene yapılarak altında yatan herhangi bir hastalığın neden olup olmadığı saptanmalıdır. Göbek düşmesi anne karnında başlayabilir, genellikle bu şikayetle muayeneye gelenlerde doğuştan gelen bir anomali nedeniyle yatkınlık olduğu görülür. Anne karnında doğuma kadar olan zamanda bebek gelişim sürecinde olur. Doğduktan sonra da gelişimde göbeğin içe, yukarı veya aşağıya ya da yana hareket etmesi sonucu oluşan göbek farklı bir konumda bulunur.