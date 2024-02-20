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Haberler Sağlık “Amy Winehouse ile şarkı söylemek isterdim”

Amy Winehouse ile şarkı söylemek isterdim”

HABER MERKEZİ
“Amy Winehouse ile şarkı söylemek isterdim”

ROCK dünyasının az sayıdaki kadın yıldızlarından Fatma Turgut, Zonguldak Ereğli'de unutulmaz bir konser verdi. Akustik konserin gördüğü ilgi nedeniyle adeta izdiham yaşandı. Sık sık seyircisiyle sohbet eden Fatma Turgut, 2011'de henüz 27 yaşındayken hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'u hüzünle andı.

Kısa hayatında bir döneme şarkılarıyla damga vuran Winehouse için "Dünya üzerindeki en güzel seslerden biri benim için. Çok isterdim onunla tek bir şarkı söyleyebilmek. Tanışmak, vakit geçirmek... Dünyayı onun gözünden görüp ne hissettiğini anlamayı çok isterdim" dedi.

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