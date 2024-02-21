Tam bir vitamin deposu! İşte yağ yakan kızılcık meyvesinin faydaları...

"VÜCUT AĞIRLIĞINI VE VÜCUT YAĞ ORANINI AZALTTIĞINI GÖRDÜK"

Çalışmayı gerçekleştirirken hastaları 4 gruba ayırdıklarını belirten Dr. Öğr. Üyesi Bayram, "Birinci grup, hastalığa özel diyet tedavisi ile birlikte günlük meyve ihtiyacını 30 gram liyofilize -toz halinde- kurutulmuş kızılcık meyvelerinden sağladı. İkinci grup, hastalığa özel sadece diyet tedavisi aldı ve kırmızı, mor ve mavi renkte hiçbir meyve ve sebzeyi tüketmedi. Üçüncü grup, kendi beslenme düzenine devam etti ve her gün 30 gram liyofilize kurutulmuş kızılcık meyvesi aldı. Dördüncü grup, kendi beslenme düzenine devam etti kızılcık dahil hiçbir kırmızı, mor ve mavi renkte meyve ve sebze tüketmedi. Beşinci grubumuz ise yağlı karaciğer hastalığı tanısı almayan, sağlıklı bireyleri içeren gruptu.