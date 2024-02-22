Covid aşısı mı stresi tetikliyor?

Çevremde yaşanan kalp hastalıkları bir hayli fazlalaştı. İşimiz gereği sağlık camiasının içinde olunca bu konuda arayanımız da çok oluyor. Başta kalp krizleri, rahim ve göğüs kanseri türleri o denli arttı ki. Bu gibi ciddi sağlık sorunlarının birden fazla nedeni olabilir mi? Covid-19 salgını ve aşılama süreciyle ilgili en çok konuşulan şey, bu tür hastalıkların nedeni acaba aşılar mı? Bu tür sağlık sorunları hakkında net bir bağlantı kurmak için bilimsel araştırmalara ihtiyaç vardır. Ancak, bazı olası etkileri değerlendirmek önemli. Konuyla ilgili birkaç uzman hocalarımızdan görüş sorduğumda söylenen şey "Covid-19 aşıları genellikle yaygın bir şekilde kullanılan ve güvenli olan aşılar olsa da, bazı insanlar aşılar hakkında endişe duyabilir veya yan etkileri nedeniyle stres yaşayabilir. Ancak, mevcut veriler aşıların kalp krizi veya kanser gibi sağlık sorunlarına doğrudan neden olduğunu göstermemektedir. Aksine, aşılar genellikle ciddi hastalıkları önleme ve tedavi etme konusunda etkilidir" yanıtını alıyorum. Günümüzde bu tür hastalıkların başlıca nedenleri stres ve fiziksel aktivite, düzensiz beslenme en önemlisi ise düzensiz hekim kontrolleri. Her nedense özellikle kalp hastalıklarında aileden gelen genetik yapının bilinmesine rağmen bu tür sorunları olan bireyler doktor kontrollerini en azından altı ayda bir ya da yılda bir kere mutlaka tetkiklerini düzenli yaptırmaları şart.

KANSER TÜRLERİ AZALTILABİLİR

Son dönemlerin sıkıntılı diğer bir hastalığı "Tümörler". Özellikle sağlık alanında özel hastanelerimiz dünyanın ileri yöntem robotik cerrahi sistemlerini hastaların hizmetine sundu. Artık bu tür ağır hastalıkların ameliyatları için Avrupa'ya, Amerika'ya gitmeye gerek kalmadı. Bölgemizdeki birçok özel hastanede ve Bayraklı Şehir Hastanesi'nde kanser hastalıklarının cerrahisi uzman hekimlerimiz denetiminde ileri sistem robotik cerrahi aletleri ile başarıyla uygulanıyor. Önemli olan kadınların başta meme ve rahim kanserlerine yakalanmamak için düzenli kontrollerine dikkat etmeleridir. BY

PASS'TA DEVRİM GİBİ UYGULAMA

Ülkemizde hekimlerimiz birçok ameliyatlarında devrim niteliğinde gelişmelere imza atıyor. Bu tür ameliyatların başında da by-pass ameliyatları geliyor. Yine önemli bir gelişmeyi sizlere aktarmak istedim. Özel Akut Kalp Damar Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Engin Tulukoğlu uyguladıkları bu yöntem hakkında "Yapılan by-pass ameliyatlarında bacaktan alınan damarlar için açık cerrahi yerine kapalı yöntem tercih edilmektedir. Böylece hastalarımızda 2 cm'lik kesiden yapılan ameliyatlar sayesinde daha hızlı bir iyileşme süreci görmekteyiz" bilgisini paylaştı.

Dr. Tulukoğlu son yıllarda koroner by-pass ameliyatlarında kullanılan kapalı yöntemle damar çıkarılması işlemini kısaca şöyle anlattı: Endoskopik safen çıkarılması, sadece diz altı bacak iç kısmına yapılan 2 cm'lik ufak bir kesiden tıkalı koroner damarların yerine kullanılacak yedek yüzeyel toplardamarın endoskopik yani kamera içeren özel teknolojik aletlerle, başka kesi yapılmadan çıkarılması işlemidir, bu uygulamadan önce ise tıkalı kalp damarlarına bypass yapmak için daha önceleri bacaktan damar çıkarmak için yaklaşık 15 ile 60 cm arasında açık kesi yapılıyordu. Yeni uyguladığımız yöntem de ise yaklaşık 2 cm'lik bir kesi yeterli olmakta ve cilt altında ilerleyen kamera yardımıyla damar ekranda görülerek çıkarılmaktadır. Endoskopik yöntemle damar çıkarılan ameliyatlar sonrasında hastaların bacak ağrısı, kanama, bacak şişliği ve sinir harabiyetine bağlı şikayetlerin neredeyse yok denecek kadar az olduğu, ayrıca yara yeri enfeksiyonu oranın sıfıra yakın olduğu belirtilmiştir.