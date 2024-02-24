Estetik cerrahide kombine ameliyatlar

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Rahmi Evinç, estetik ve plastik cerrahisinde oldukça tercih edilen kombine ameliyatlar hakkında bilgiler verdi. Güzelliğe verilen önemin yüzyıllar öncesine dayandığını belirten Op. Dr. Rahmi Evinç, "İnsanoğlunun kendini keşfi ile birlikte "Nasıl daha güzel olurum?" sorusu her daim cevap arayan bir soru olmuştur. Biz de bu zamanın ötesinden gelen sorudan yola çıkarak diyoruz ki; "Güzellikte sınır yoktur, sınırları siz belirlersiniz." Estetik ve Plastik Cerrahisinde oldukça tercih edilen işlemlerden biri de kombine ameliyatlardır. Kombine ameliyat, basitçe birçok ameliyatın birden yapıldığı ameliyatlar serisidir. Bu işlemler hastanın ihtiyaç ve isteklerine göre belirlenir. Karın germe, meme dikleştirme, meme büyütme ya da toparlama, kol germe, bacak germe, gıdı germe, liposuction gibi ameliyatlardan oluşabilmektedir. Ayrıca rinoplasti (burun estetiği), kepçe kulak ameliyatı, göz kapağı estetiği (Blefaroplasti) gibi farklı kombine ameliyatlardan da oluşabilir" dedi.

Meme Dikleştirme (Mastopeksi): Hamilelik ve emzirme, aşırı kilo alıp verme ve hormonal etkiler yanı sıra yerçekiminin etkisi ile de meme kendini bırakıp sarkabilir. Meme dikleştirme (toparlama) operasyonu ile göğüsleri eski dikliğine ve diriliğine kavuşturmak mümkündür. Meme dikleştirme operasyonu göğüslerin boyutunda herhangi bir değişiklik yapmaz.

Meme Büyütme: İdeal meme boyutu kişiden kişiye değişen ve kişiye özel bir kavramdır. Kişinin kilo, boy, omuz ve kalça genişliği ile ilgili bir ölçüdür. Meme büyütmek için kullanılan en geçerli yöntem silikon protez kullanımıdır. FDA onaylı, bu protezler içlerinde akıllı jel dediğimiz hafızalı bir jel bulundurmaktadır ve bu sayede, silikon patlasa, kesilse ya da delinse bile içeriği dışarıya akmamaktadır. Bu nedenle de güvenli bir yöntemdir

Meme Küçültme (Mamoplasti): Meme küçültme ameliyatı estetik bir ameliyat olmasının yanı sıra hayat standartını da arttıran bir operasyondur. Bel ve boyun ağrıları, meme altında oluşan pişik ve mantarlar, sütyen askı izleri, yatarken ağırlığa bağlı nefes alma zorluğu, birtakım uyuşukluklar ve tabii ki asosyal kişilik bozuklukları da önlenmiş olacaktır.

Karın Germe Ameliyatı (Abdominoplasti): Karın ön duvarındaki fazla deri ve yağların alınması ve kas dokularının sıkılaştırılması amacıyla yapılan estetik bir operasyondur. Kilo alıp verme, hamilelik v.b. nedenlerle karın ön duvarında biriken yağ dokusu ve derideki sarkıklıklar, belirli bir dönemden sonra yoğun egzersiz ile bile kaybedilemeyebilir. Bu operasyon için ideal hasta; ek sağlık problemi olmayan, sigara kullanmayan ve ideal kilosuna yakın hastadır. Karın germe ameliyatının kilo verme ameliyatıolmadığı unutulmamalıdır.

Kol Germe Ameliyatı: Kol germe; ön kolda oluşan sarkma ve kalınlaşmaların cerrahi yöntemlerle düzeltilmesi operasyonudur. Genetik nedenler, ilaçlar, çevresel faktörler, kilo alıp verme gibi nedenlerle oluşan kolun üst kısmındaki sarkmalar fonksiyonel, psikolojik, hijyenik ve kozmetik açıdan hastalarımızı rahatsız etmektedir. Kol germe operasyonu ile tüm bu sorunlara çözüm üretilebilmektedir.

Liposuction: Uygun diyet ve egzersizle bile vücudumuzdaki yağ dokularının bir kısmı bizi terketmemekte direnebilir. Liposuction bu dirençli yağ dokularının cerrahi tekniklerle alınmasıdır. Bu popüler yöntem, karın, basen, kalça, uyluk, kol, çene altı ve diz çevresi gibi alanlardaki yağ dokularının uzaklaştırılmasında yaygın olarak kullanılır. Bu operasyon için uygun hastalar, ideal kilosuna yakın, cilt esnekliği yeterli, ek sağlık sorunları olmayan, egzersize dirençli yağ birikimleri olan hastalardır.

Six Pack Ameliyatları: Kas estetiği; karın bölgesindeki fazla yağlardan kurtulup daha fit ve sağlıklı bir karın görüntüsü oluşturmayı sağlayan bir estetik müdahale şeklidir. Modern estetik görünüm anlayışında fit ve ince bir bedenin yanı sıra atletik bir vücut yapısı ve kasların ön plana çıktığı karın görüntüsü öne çıkmaktadır. İnsan vücudu istenmeyen yağların büyük bölümünü karın ve bel bölgesinde toplar. Bu problemden kurtulmak isteyen hastalar, doktorlarıyla birlikte alacakları ortak karar neticesinde kas estetiği ameliyatı olabilirler.