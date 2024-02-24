Kanserde akıllı ilaçlar hedefe yönelik sonuç veriyor

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Tülay Akman, kanser tedavisinde tümör büyümesi ve ilerlemesinde rol alan genetik mutasyonlara ve spesifik moleküllere etki ederek hedefe yönelik sonuç almayı sağlayan akıllı ilaçlar hakkında bilgiler verdi.

GENETİK ANALİZ

Akıllı ilaçların sadece kanser hücreleri üzerine etki gösterdiği için standart kemoterapiye göre daha az yan etkiye yol açtığını ifade eden Prof. Dr. Tülay Akman, "Normal hücrelerde oluşan genetik mutasyonlar sonucunda kanser hücreleri; kontrolsüz çoğalmaya başlar ve büyüme, gelişme ve yayılma özelliği elde ederler. Hedefe yönelik akıllı ilaçlar, kanser hücrelerinin kazandığı kontrolsüz çoğalma ve yayılma özelliğini engellemeyi amaçlar. Hedefe yönelik akıllı ilaç kullanımı, kanser tedavisinde giderek artmaktadır" dedi. "Son yıllarda kansere sebep olan bu değişimlerin varlığının NGS (Next Generation Sequencing), yeni nesil dizileme testleri ile saptanması mümkün olmaktadır" diyen Prof. Dr. Tülay Akman, "Kliniğimizde bu genetik analiz yöntemlerini sıklıkla kullanmaktayız. Bu testlerin sonucunda bireysel olarak her hastamızın tümörünün genetik haritası ve hangi tedaviye duyarlı olduğu saptanabilmektedir. Bu şekilde hastalarımızda saptanan genetik moleküler değişiklikler ve mutasyonlara yönelik verilen tedavilerle çok daha başarılı sonuçlara ulaşabilmektedir" diye konuştu.

BİREYSELLEŞEN TEDAVİ

Birçok kanser türünde kullanılan farklı akıllı ilaçların bulunduğunu belirten Prof. Dr. Akman, "Örneğin yumurtalık, meme, prostat, pankreas kanserinde saptanabilen BRCA 1-2 mutasyonlarına yönelik geliştirilmiş olaparib, niraparib gibi ilaçlar bulunmaktadır. BRCA1-2 mutasyonuna sahip yumurtalık kanseri hastalarımızda bu ilaçları artık devlet geri ödeme kapsamında kullanabilmekteyiz" dedi.