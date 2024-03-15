İbn-i Sina yıllar önce tarifi verdi! Öksürüğe birebir

Öksürük, boğaz bölgesinin mukus veya yabancı irritan maddelerden arındırılması adına oluşturulan doğal bir refleks hareketidir. Genel olarak herkes belirli zamanlarda boğazını temizleme ihtiyacı içerisinde bu refleksini kullanabilir. Artan grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklar öksürük krizlerine neden olmaktadır.

Yaşam kalitesini oldukça düşüren bu durumdan kurtulmak için öksürüğe iyi gelecek ve boğazı tahriş etmeyecek karışımları uygulamakta fayda vardır. Ancak geçmeyen öksürüğünüz varsa mutlaka doktora danışmanız gerekmektedir.