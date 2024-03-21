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Haberler Sağlık Batı tarzı beslenmeler hayati risk taşıyor

Batı tarzı beslenmeler hayati risk taşıyor

HABER MERKEZİ
Batı tarzı beslenmeler hayati risk taşıyor
GENÇLERDE görülme sıklığı her geçen gün artan kalın bağırsak kanserinin 2035 yılında 2.5 milyon kişiyi etkileyebileceğini belirten Prof. Dr. Mustafa Öncel, "Kolon kanseri ülkemizde hem kadın hem erkeklerde en sık görülen ilk üç kanser arasındadır. Her yıl dünya genelinde 1 milyondan fazla kişi kalın bağırsak kanseri nedeniyle kaybediliyor. Beslenme alışkanlıklarımız da kolon kanserini tetikleyebiliyor. Protein ve işlenmiş gıdalardan zengin batı tarzı diyet büyük bir tehdittir. Öte yandan sebze, liften zengin gıdalar ve balığın ön planda olduğu Akdeniz mutfağı ise koruyucudur" dedi.
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