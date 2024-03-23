Kapalı kalp ameliyatında iyileşme süresi çok kısa

Özel Akut Kalp Damar Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Necmettin Yakut halk arasında kapalı kalp ameliyatı tıbbi anlamda minimal invaziv olarak bilinen kalp ameliyatlarında son birkaç yıl içinde önemli gelişmeler kaydedildiğini belirterek diz altından açılan 2 cm'lik bir kesi ile bacaktan bypass için kullanılacak damarların alınabildiğini söyledi.

ENDOSKOPİK YÖNTEM KONFORU

Kalp ameliyatlarında by-pass için kullanılan yedek damarların göğüsten, koldan ve bacaktan alındığını söyleyen Doç. Dr. Necmettin Yakut, "Endoskopik (kapalı) yöntem ile bacaktan damar alma işlemi çok konforlu. Koldan ve bacaktan açık yöntem ile damar alındığında bacak ya da kol boydan boya açılacağı için özellikle bacakta ve kilolu hastalarda ciddi iyileşme problemleri yaşanmaktadır. Ayrıca bacakta ağrı, şişme, hareket kısıklığı gibi hastanın hayat kalitesinde gerilemeye neden olmaktadır. Kapalı yöntem ile sadece diz altından açılan 2 cm'lik bir kesi ile bacaktan by-pass için kullanılacak damar alınabilmektedir. Bu 2 cm kesiden alınan damar 3'lü ya da 4'lü by-pass yapmaya yeterli olmaktadır. Bu hasta için büyük bir konfor sağlamaktadır. Gelecekte zorunda kalınmadıkça bu yöntem açık yöntemin yerini alacağını düşünmekteyiz. Hastanemizde by-pass için bacaktan ve koldan alınan damarların kapalı yöntemle çıkarılma oranı yüzde 100'dür. Bu yöntemle işlem yapılan hastaların yeniden hastaneye yatış oranı sıfır yani hiç olmadı. Çünkü toplam kesi büyüklüğü varis ameliyatından daha azdır" dedi.

GÖĞÜS KAFESİ AÇILMIYOR

Standart kalp ameliyatlarının göğüs kafesinin boydan boya açılması ile yapıldığını kaydeden Doç. Dr. Necmettin Yakut, "Bu yöntem halen dünyanın en çok kullanılan yöntemdir. Ancak bazı dezavantajları vardır. Bunlar uzun süreli sırt üstü yatma, ağrı, geç iyileşme, işe geç dönme, iki ay araç kullanamama gibi. Oysa kapalı kalp ameliyatı sol meme altından küçük bir kesi ile ortalama 4-6 cm açılarak kaburga kemiğinden girilerek yapılmaktadır. Avantajları daha az ağrı, hızlı iyileşme sırt üstü yatmaya gerek kalmaması, yoğun bakım da kısa süre kalma, işe hızlı dönüş, ortalama 1 hafta sonra araç kullanabilmedir" diye konuştu.

DENEYİMLİ BİR EKİP

Bu tür ameliyatlar için iki bileşenin yan yana gelmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Yakut, " Bu iki bileşen yan yana geldiği zaman rutin olarak bu ameliyatları uygulayabilirsiniz. Bu bileşenlerden ilki ekipman ve bu ekipmanı kullanabilen yetişmiş eleman, diğeri ise yetişmiş elemanlar ile birlikte deneyimli bir ekip halinde çalışabilen yetenekli hekimler. Endoskopik kalp ameliyatları için ameliyathanelerin ve kullanılan teknolojinin bu tür ameliyatlara uygun olması gerekmektedir" dedi. Doç. Dr. Necmettin Yakut, Ramazan ayı nedeniyle doktor kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek "Kalp hastaları oruç tutmadan önce mutlaka hekimlerine danışmalıdırlar" diye konuştu.