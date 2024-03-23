Yüz ve boyun germeyle daha genç bir görünüm

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Rahmi Evinç yaşlanmaya bağlı olarak yüzde ve boyunda oluşan sarkma, kırışma ve yaşlı görünümünden yüz ve boyun germe ameliyatlarıyla daha genç bir görünüme kavuşulabileceğini söyledi.

YÜZ GERME AMELİYATI

Yaşlanma, güneşin zararlı etkileri, sigara kullanımı sonucu yüzdeki su, kolajen ve elastikiyetin azaldığını söyleyen Op. Dr. Rahmi Evinç, "Genetik ve çevresel faktörlerin de etkisiyle yüzdeki cilt, cilt altı yağ dokusu ve kas dokuları bu kayıplardan etkilenir. Oluşan değişimler yüzümüzde incelme, sarkma, kırışma ve yaşlı bir görünüme neden olmaktadır. Yüz germe ameliyatı; yüzde ve boyunda yaşlanmaya bağlı oluşan değişimlerin düzeltilmesine yönelik yapılan cerrahi bir prosedürdür. Ameliyatın genel anestezi altında şakak bölgesinde saçlı deriden başlayıp kulağın çevresine uzanan bir kesi ile yapılmaktadır. Hastanın ihtiyaçlarına ve planlanan operasyona uygun şekilde cilt altı yağ ve kas dokuları yeniden şekillendirilir, fazla cilt dokusu çıkarılır" dedi.

BOYUN GERME AMELİYATI

Yaş almayla birlikte ciltte gevşeme, vücut metabolizmasının da yavaşlamasıyla, kilo alma, cilt altı yağ doku artışı meydana geleceğinden boyun bölgesinde kalınlaşma,ve sarkık bir boyun görüntüsüyle karşılaşılabilir" diyen Op. Dr. Rahmi Evinç, " Kişiyi genç ve zarif gösteren boyun bölgesinin bazı durumlarda tamamen fark edilemez hale geldiği de görülebilmektedir. Cinsiyet gözetilmeksizin yapılan, erkek hastaların da yaygın bir şekilde tercih ettiği boyun germe ameliyatları sonrası hastalarda belirgin bir gençleşme görülmektedir. Bu operasyon genellikle yüz germe ameliyatının devamı niteliğinde yapılsa da izole olarak boyun germe şeklinde de uygulanabilmektedir" diye konuştu.

AMELİYAT SONRASI ÖNERİLER

Yüz ve boyun germe ameliyatlarının tercihe göre ayrı ayrı ya da bir arada yapılabildiğini söyleyen Op. Dr. Rahmi Evinç, "Yüz ve boyun germe operasyonları yaklaşık 4-5 saat sürer. Ameliyat sonrası cildin yeni yerine adapte olma sürecinde hastalara bir korse kullanımı önerilir. korse kullanımı için süre bir hafta on gün kadardır. Ameliyat sonrası ilk bir haftalık dönemde yatak istirahati, sonraki bir ay boyunca da ağır efor gerektiren faaliyetlerden uzak durulmasını tavsiye ediyoruz. Bu dönemde operasyon alanlarında kızarıklık, şişlik, hissizlik, asimetrik görünüm vb. olabilmektedir. Bu şikayetlerin büyük bir kısmı istirahat sürecinde geçmektedir.